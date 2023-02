Ultimo anticipa con un video il manifesto emotivo del nuovo album, “Alba”

Venerdì 17 febbraio esce il quinto disco di Ultimo e il cantautore nell’attesa ha fatto ascoltare su Instagram una parte cantata che. come già anticipato nelle nostra intervista (vedi qui) è il claim dell’intero disco e del suo essere artista.

Il progetto è il secondo ad essere pubblicato con la sua etichetta discografica, la Ultimo Records e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e acquistabile nel formato fisico come CD e LP (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon), oltre alle speciali versioni LP giallo e LP arancione (esclusive Amazon) e CD Deluxe con T-Shirt.

L’album anticipa il ritorno live negli stadi con Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti (qui le date).

Questa tracklist de disco di Ultimo:

ALBA NUVOLE IN TESTA AMARE TUTTO DIVENTA NORMALE TU VIVO PER VIVERE TI VA DI STARE BENE VIENI NEL MIO CUORE SONO PAZZO DI TE JOKER LA PIOGGIA DI LONDRA TORNARE A TE LE SOLITE PAURE TITOLI DI CODA

Come dicevamo in apertura il cantautore ha cantato le parole di quello che è il pensiero manifesto di questo nuovo disco. Ecco a seguire il testo da lui svelato.

La vita è strana, la vita è una Pu**ana

ma un giorno la porti a letto

e poi scopri che lei ti ama

e per quanto io abbia sudato

per essere dove sono

non basta un fiume per spegnere

dentro di me sto fuoco

quando ti dico che esisto in funzione a questo

io intendo che io ho una missione

che vivo e scrivo per questo, e lo so bene

dovrei avere anch’io una vita

ma ho scelto di usare la mia per crearne una collettiva

