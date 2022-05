Ultimo Tour 2022: tanti brani in scaletta per il ritorno live da “Poesia senza veli” a “Vieni nel mio cuore”

Ultimo, la scaletta del tour 2022.

Ultimo, intervistati ai microfoni di Rtl 102.5 per W L’Italia, ha raccontato il suo rapporto con i live, il tour negli stadi che sta per iniziare (la scaletta!!!) e ha parlato della sua città, Roma.

Il cantautore, come vi abbiamo raccontato qui, ha incassato diversi NO prima di diventare il personaggio di successo che colleziona sold out a cui siamo abituati.

È stata la più bella sorpresa. Ricordo che dopo Sanremo abbiamo annunciato i club e c’è stata subito una risposta pazzesca del pubblico. Da sempre il mio sogno sono i concerti, da lì ho iniziato a fare un percorso sui live, la mia dimensione ideale.

ULTIMO STADI – canzoni per la scaletta del tour 2022

Una dimensione ideale che porta Ultimo a mettere nella scaletta del tour canzoni che accontentino sia se stesso, sia il suo pubblico. Come Poesia Senza Veli, traccia numero 5 dell’album Peter Pan pubblicato nel 2018.

Poesia Senza Veli’ ci sarà. Quando la canto live è un momento intimo. Quando vedo e sento ragazzi che mi dicono che con le mie canzoni riescono a colmare un vuoto o a dare un nome a quello che hanno dentro mi sento bene.

Durante la diretta con RTL 102.5 sono stati trasmessi alcuni brani, come Cascare nei tuoi occhi, uno di quelli che, probabilmente, sarà inserito nella scaletta dei concerti negli stadi.

Il videoclip è stato girato a Shanghai. Quando ho sentito il mix definitivo del brano ricordo di aver ascoltato dei suoni che mi riportavano a qualcosa di orientale. A me viaggiare piace, purtroppo ho la parte dell’aereo che devo gestire, però mi piace molto quando arrivo. Siamo stati due giorni, perché poi dovevo tornare per le prove del tour.

Dall’ultimo album in studio, Solo, potrebbe essere scelta 22 settembre, il brano lanciato come singolo proprio il 22 settembre 2020.

Dallo stesso album anche Buongiorno Vita, pubblicato il 23 aprile 2021.

Abbiamo fatto il concerto in streaming al Colosseo. Avevo scritto questa canzone per il periodo che viviamo adesso, nella canzone infatti dico che se il caldo non si sente è perché dentro ce l’hai già, come a dire che in quel momento le cose andavano male per tutti ma che prima o poi il caldo sarebbe uscito.

Nella scaletta del tour di Ultimo non potrà mancare il brano che racconta il suo rapporto con Roma, Fateme Cantà.

Io non lascerò mai Roma, soprattutto il mio quartiere e i posti vicino al mio quartiere. Non riesco a immaginarmi altrove.

In questo brano c’è una partecipazione personale grandissima. Una di quelle canzoni in cui mi emoziono di più. Racconto davvero il significato della mia musica. Mi piace arrivare alle persone che sono alla ricerca del proprio domani. In questa canzone dico che voglio cantare per il pubblico, per la gente. Io sono disposto ad avere meno visibilità ma almeno posso continuare a riferirmi alle persone. Anche quando leggo i messaggi dei miei fan, mi commuovo. Questo brano mi piace tanto anche perché mi viene facilissimo cantarla.

Nella scaletta ci saranno anche brani dell’album di esordio, Pianeti. Dal disco del 2017 potrebbe estrarre la title track e Giusy che scrisse a soli 16 anni.

Dall’album del 2018, Peter Pan, oltre alle già citate Poesia senza veli e Cascare nei tuoi occhi, ci sarà senz’altro Il ballo delle incertezze che permise al cantautore di farsi conoscere dal grande pubblico e conquistare il primo posto a Sanremo Giovani (con conseguente partecipazione al festival dell’anno successivo).

Ci aspettiamo in scaletta anche Canzone Stupida, Peter Pan (Vuoi volare con me?) e Ti dedico il silenzio.

Non potranno mancare, poi, le canzoni che hanno segnato pesantemente il percorso artistico di Ultimo. Come Colpa delle Favole, ovvero il brano che dà il titolo all’album del 2019 e che contiene anche I tuoi particolari, con cui Niccolò arrivò al secondo posto al Festival di Sanremo 2019, oppure pezzi come Rondini Al Guinzaglio, anch’esso lanciato come singolo nel 2019. Noi scommettiamo anche su Piccola stella.

E arriviamo a Solo, l’ultimo album in studio pubblicato il 22 ottobre 2021 da cui, come già anticipato, nella scaletta ci saranno quasi certamente 22 settembre e Buongiorno vita. Ma anche altri singoli e canzoni di successo, come Niente, Sul Finale (fresco di nuova certificazione) e Supereroi.

In attesa della scaletta ufficiale, vi ricordiamo le date del tour di Ultimo negli Stadi, ormai quasi tutte sold out.

ULTIMO STADI 2022

domenica 5 giugno 2022 || Bibione – Stadio Comunale – DATA ZERO

sabato 11 giugno 2022 || Firenze – Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

domenica 12 giugno 2022 || Firenze – Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

venerdì 17 giugno 2022 || Ancona – Stadio del Conero

mercoledì 22 giugno 2022 || Torino – Stadio Olimpico Grande Torino – SOLD OUT

sabato 25 giugno 2022 || Napoli – Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

domenica 26 giugno 2022 || Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

giovedì 30 giugno 2022 || Modena – Stadio Alberto Braglia – SOLD OUT

domenica 3 luglio 2022 || Bari – Stadio San Nicola

giovedì 7 luglio 2022 || Pescara – Stadio Adriatico – SOLD OUT

lunedì 11 luglio 2022 || Catania – Stadio Cibali

martedì 12 luglio 2022 || Catania – Stadio Cibali

domenica 17 luglio 2022 || Roma – Circo Massimo – SOLD OUT

sabato 23 luglio 2022 || Milano – Stadio San Siro – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 || Milano – Stadio San Siro – SOLD OUT

