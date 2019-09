Ultimo Stadi 2020. Continua il successo di Ultimo e anche questa volta sono i numeri a testimoniare un riscontro sempre crescente.

Mancano ancora diversi mesi alla partenza di Ultimo Stadi 2020 e in poco più di due mesi sono oltre 320’000 i biglietti venduti. Un risultato realmente sorprendente per un artista che in meno di due anni è riuscito a crearsi un pubblico affezionato e attento.

Nel frattempo non passa settimana in cui Ultimo non sia uno dei protagonisti delle certificazioni rilasciate ogni lunedì dalla Fimi. Questa settimana ha conquistato il terzo disco di platino per il singolo Pianeti e l’oro per La Forza che ho, due brani tratti dal suo primo album uscito nell’ottobre del 2017, prima della sua vittoria tra i giovani del Festival di Sanremo (Qui il nostro articolo con tutte le certificazioni Fimi della settimana 38).

ULTIMO TOUR STADI 2020 – CALENDARIO DATE AGGIORNATO

Il tour di Ultimo, organizzato da Vivo Concerti, ha già registrato tre date sold out (Qui il nostro articolo).

Venerdì 29 maggio 2020 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

Mercoledì 3 giugno 2020 || Torino @ Stadio Comunale

Sabato 6 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Domenica 7 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 14 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo

Giovedì 18 giugno 2020|| Milano @ Stadio San Siro

Venerdì 19 giugno 2020 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Venerdì 26 giugno 2020 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno 2020 || Ancona @ Stadio del Conero

Sabato 4 luglio 2020 || Pescara @ Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020 || Bari @ Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020 || Messina @ Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020 || Roma @ Circo Massimo

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Parte del ricavato della tournée andrà a sostegno di UNICEF per un progetto in Mali

“Ultimo è il simbolo di una generazione, un cantante dall’animo sensibile in grado di raccontare il mondo complicato che viviamo oggi. Per questo siamo orgogliosi che abbia deciso di devolvere parte del ricavato della tournée all’UNICEF e aiutare in questo modo tanti bambini e giovani in Mali dove più di 1,5 milioni hanno bisogno di assistenza.”

Queste le parole di Francesco Samengo, Presidente di UNICEF Italia.

Foto dai Social di Ultimo