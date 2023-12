Dopo “occhi luci” per Ultimo arriva il sold out allo Stadio Maradona di Napoli

Ultimo, reduce dalla pubblicazione del nuovo singolo, “Occhi lucidi“, manda sold out anche la data allo Stadio Maradona di Napoli prevista per il 2024.

Venerdì scorso Ultimo è tornato con nuova musica, “Occhi lucidi“, una ballad potentissima che non ha fatto altro che ribadire l’amore del pubblico per il cantautore visto che, nonostante la marea di brani rap di artisti seguitissimi dai giovani, il brano è riuscito a debuttare nella Top 10 FIMI singoli.

Il videoclip del pezzo, diretto da Younuts! – Antonio Usbergo e Niccolò Celaia – e prodotto da MAESTRO & Think Cattleya, ha il sapore di Napoli, città a cui il cantautore è legatissimo e dove negli scorsi mesi è stato anche avvistato con Geolier. Al suo interno infatti è presente come special guest Maria Esposito, ovvero la Rosa Ricci della serie Mare Fuori.

E proprio Napoli, dopo Roma, è la seconda città in cui il tour negli stadi 2024 di Ultimo mette a segno un sold out.

Tra l’altro a Napoli Ultimo ha scelto di presentare il suo nuovo brano. Per la precisione al FOQUS, cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli. Un gesto voluto dall’artista per dimostrare tutta la sua vicinanza a una realtà che sa bene cosa vuol dire sentirsi “ultimi”, una realtà fatta di giovani a cui viene data nuova luce verso un futuro illuminato e lontano dalla strada, e a cui l’Artista dato tutto il suo sostegno attraverso una particolare iniziativa che accompagnerà le festività, invitando la città a portare in custodia i suoi sogni, entrando a conoscere e toccare con mano proprio una di quelle che si possono definire “terre degli Ultimi”. Una

sorta di fiaccola simbolica da tenere in vita grazie al pubblico del cantautore e al calore che la città di Napoli vorrà dimostrare a questa iniziativa, che tiene accesa una luce su una realtà che merita di essere vista e sostenuta.

Qui potete trovare i dettagli.

Torniamo all’ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…, 10 date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli (prima data sold out), una all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta nella capitale romana (la prima data già sold out)… appuntamenti che confermano Ultimo per 3 anni di fila protagonista della musica live nei grandi stadi italiani.

A seguire il calendario aggiornato del tour prodotto da Vivo Concerti.

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona (SOLD OUT)

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo