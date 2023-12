Ultimo sceglie il Foqus e la sua musica illumina i Quartieri Spagnoli di Napoli

Ultimo ha festeggiato l’uscita del nuovo singolo “Occhi Lucidi” (1° dicembre) con una speciale performance al Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli Onlus, per dimostrare tutta la sua vicinanza a una realtà che sa bene cosa vuol dire sentirsi “ultimi“.

Ma non è tutto! Il cantautore romano ha infatti regalato alla città di Napoli anche una suggestiva installazione, “Sogni Appesi al Foqus“, invitando tutti a popolarla con i propri sogni.

“Abbiamo raccontato a Ultimo che nei Quartieri Spagnoli l’illuminazione pubblica è arrivata molto tardi“, ha dichiarato il deus ex machina di Foqus Renato Quaglia. Poi, ha aggiunto: “Dato il suo legame speciale con Napoli, Ultimo ha avuto piacere di regalare una sua performance a questo luogo, regalando un’installazione che portasse simbolicamente la luce in questo luogo e che potesse restare in dotazione al Foqus per accompagnare le feste”.

Ultimo, sogni appesi al FOQUS

L’installazione “Sogni Appesi al Foqus” sarà visibile all’interno della Corte del Foqus, sempre aperta al pubblico, pronta ad accogliere i napoletani che vorranno non solo visitarla, ma anche interagire, grazie a un dettaglio che unisce una pietra miliare della musica di Ultimo a un simbolo storico dei Quartieri Spagnoli:

“Gli ombrelli che vedete incorniciati dalle luminarie richiamano la grande tradizione degli ombrellai, storicamente portata avanti in questa zona, che qui assumono la funzione di ‘acchiappa sogni’: speciali contenitori a disposizione di tutti, per accogliere le missive di chi durante le feste vorrà inserire i propri ‘Sogni Appesi’, come canta Niccolò in una delle sue più importanti canzoni.

Questa suggestiva iniziativa prende il nome di “Sogni appesi al Foqus” e per questo pensiero così delicato nei confronti di una realtà così fragile e lontana dalle luci sfavillanti di via Toledo lo vogliamo ringraziare di cuore, invitando tutti a braccia aperte a partecipare unendo i propri sogni”.

Ultimo sceglie il FOQUS

FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli Onlus è un progetto di rigenerazione urbana nei Quartieri Spagnoli di Napoli, promosso e realizzato da imprese e privati, che promuove nuove imprese e auto-imprenditorialità, nuova occupazione e insediamento di imprese e istituzioni pubbliche e private, che trasformano e rinnovano le funzioni e la destinazione dei 10.000 mq dell’ex Istituto Montecalvario.

Di fatto, Foqus ha rigenerato un luogo – raccolto vuoto, privo di funzioni e futuro –, trasformandolo in una comunità produttiva, creativa, di cura e formazione della persona, che partecipa al cambiamento dei Quartieri Spagnoli.

Tra i grandi traguardi raggiunti la nascita di EDUQA, la prima scuola d’Italia a vocazione ambientale.