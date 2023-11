Ultimo, la favola continua… con il nuovo singolo “Occhi Lucidi”

Ultimo, “Occhi Lucidi“: significato del testo del nuovo singolo

In attesa del ritorno live con Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…, Ultimo annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Occhi Lucidi“, che sarà disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital store a partire da venerdì 1° dicembre.

Ultimo Stadio 2024 – La Favola Continua…

Scritto e composto da Ultimo, il brano arriva a 7 mesi dal ritorno live del cantautore romano con Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…: un tour – già da record – di dieci date, che porteranno Niccolò ad esibirsi per ben due sere sia allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli che all’Olimpico di Torino, per non parlare della tripletta nella capitale romana (prima data già sold-out).

Ultimo si conferma così, per il terzo anno consecutivo, il protagonista della musica live nei grandi stadi italiani con un incredibile palmarès da 33 stadi a soli 27 anni in appena 5 anni.

I biglietti per Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua… sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

“OCCHI LUCIDI”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“OCCHI LUCIDI”: TESTO DEL BRANO

“Siamo fatti tutti un po’ così

Occhi forti e cuori fragili…”

