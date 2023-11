Ultimo l’one man show della musica italiana vs Sfera Ebbasta il principe del feat

Negli scorsi giorni Ultimo è stato molto attivo sui social. Oltre a condividere le sue passeggiate nei parchi di Londra, ha pubblicato una lettera ai suoi fan. Tramite Ultimorecords è arrivato anche un reel nel quale il cantautore dichiara: “La musica ha bisogno di tempo”.

Vediamo i due contenuti.

ULTIMO – LETTERA ALLE ANIME IN FIAMME

La lettera è stata pubblicata il 10 novembre per il 6° anniversario della sua selezione per Sanremo Giovani del 2017 dove vinse con il brano Il ballo delle incertezze.

Oggi ho postato nelle storie un ricordo del 2017 di quando fui preso alle selezioni di Sanremo Giovani.

Mi ha toccato il cuore vedere da quella foto quanto ero diverso ma allo stesso tempo sempre uguale ad adesso.

Quello che mi ha colpito di più, in una delle mie solite passeggiate da giovane-vecchio quale sono ad Hyde Park qui a Londra, sono stati i vostri messaggi.

Mi sono accorto di quanta gente c’è tra di voi che mi segue dal giorno zero, e che non mi ha mai lasciato da solo.

E in ogni piccola battaglia si è sempre seduta accanto a me, difendendo le mie parole con parole proprie.

Mi sono accorto di quanto sia importante avere una fanbase così solida, anzi credo sia riduttivo chiamarla fanbase…

La chiamerei in un altro modo, qualcosa che si avvicina di più ad un collettivo di anime in fiamme…

perché spesso quelli come noi si sentono incazzati e persi in questo mondo cinico e freddo, fatto di violenza e apparenze, dove i cattivi sono travestiti da buoni e viceversa…

ma noi crediamo ancora di poter cambiare il mondo con una canzone !….

Sapendo però che l’unico mondo da cambiare è dentro di noi….

Mi ha colpito capire che voi non avete ascoltato quello che dicono gli altri su di me, perché voi avete ascoltato le mie canzoni e trovato in loro quello che io sono… trovato in loro quello che voi siete!!…

E se fare musica oggi vuol dire solo spaccare in radio, fare la hit del momento o fingersi perbenista per passare da buono per poi essere tutt’altro…

allora preferisco rimanere schivo e fragile agli occhi degli altri e continuare a rivolgermi “solo” a voi.

Perché se c’è una cosa che ho capito da stamattina è che io non voglio conquistare chi non ho… io voglio continuare a conquistare quelli che già ci sono. Con il cuore in mano, vostro Nic.

La lettera arriva a pochi giorni dalla puntata del quiz di Rai Uno Reazione a Catena dove il trio di concorrenti, per indovinare la parola “Ultimo”, ha usato la definizione “cantante antipatico”. Davanti al conduttore Marco Liorni visibilmente imbarazzato, la squadra ha cercato di arrampicarsi sui vetri facendo riferimento ancora ai fatti del vecchio Sanremo. E una frase della lettera potrebbe sembrare la sua risposta.

Mi ha colpito capire che voi non avete ascoltato quello che dicono gli altri su di me.

LA MUSICA HA BISOGNO DI TEMPO

Qualche giorno prima invece era stato pubblicato un reel (il video probabilmente risale al 7 marzo 2023) in cui il cantautore fa delle riflessioni sulla musica di oggi.

Non c’è veramente più il tempo

cioè, tutto deve essere veloce

allora… esce un disco e dopo una settimana la gente

anzi…

esce una canzone e dopo 3 minuti, capito?

la senti, c’è già la persona che ti vuole fare la recensione, no?

Come se l’avesse sentita da 30 anni!

ecco, credo che dovremmo un attimo

capire, soprattutto, che le canzoni

la musica ha bisogno di tempo

non si può pensare che le canzoni possano entrare nella vita di ognuno tramite un ascolto

In 6 anni di carriera Ultimo ha già in bacheca 5 album certificati con almeno un disco di platino, con ben due (Colpa delle Favole e Peter Pan) che sono arrivati a conquistarne ben 5. Pianeti e Solo sono arrivati a 3.

I suoi singoli con almeno una certificazione di FIMI sono 43, per un totale di 44 dischi di platino e 20 dischi d’oro!

ULTIMO VS SFERA EBBASTA

Fatto anomalo in questa fase della musica italiana, solo una canzone è frutto di una collaborazione (2step di Ed Sheeran).

Carriera diametralmente opposta a quella di Sfera Ebbasta che, in un recente articolo (leggi qui), abbiamo dimostrato essere il principe del feat, ruolo precedentemente occupato da Guè.

Stiamo parlando di due esponenti della stessa generazione, nati tra la fine del 1992 (Sfera) e l’inizio del 1996 (Ultimo). Poco più di tre anni di differenza anagrafica.

In 42 dei 43 brani certificati di Ultimo, il cantautore è l’unico interprete ed è anche uno dei pochissimi a scriversi i pezzi totalmente da sé. Cosa frequente in altre fasi storiche, ma oggi non più. A ulteriore conferma che, come lui stesso si definisce, è un giovane-vecchio.

Oggi le classifiche di vendita/steaming sono dominate dalle collaborazioni. Per ogni brano pubblicato, oltre a due o più interpreti, ci troviamo di fronte a una pluralità di autori, anche 10 o più penne firmano un unico brano!

in conclusione

Tra i brani certificati nel 2023, quelli a cui Sfera Ebbasta ha partecipato come autore sono 28. Nessuno di questi è stato scritto unicamente da lui. La media è di 4,3 autori per ogni pezzo e in ben 2 la canzone è stata scritta da 8 persone (Una Lacrima di Irama feat. Sfera Ebbasta e Un milione di volte di Shiva feat. Sfera Ebbasta).

Le certificazioni di Ultimo invece, pur essendo quantitativamente inferiori, sono di brani che portano un’unica firma: Niccolò Moriconi. Eccenzion fatta per il feat. sul brano di Ed Sheeran (5 autori).

Se dessimo una quota di certificazione a ogni autore (dividiamo la torta in base a quante persone hanno scritto il brano), le canzoni certificate di Sfera Ebbasta sarebbero 7,5 e non più 28. Quelle di Ultimo 8,2 anziché 9.

E così, in senso quantitativo, Ultimo può essere definito l’anti Sfera Ebbasta. Senza alcun giudizio sul percorso musicale dei due artisti, i due estremi di un fenomeno in continua evoluzione come è l’arte in ogni sua realizzazione.