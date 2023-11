Sfera Ebbasta è l’artista italiano più certificato dell’era FIMI… e più del 43% arrivano da ospitate in brani altrui

Sfera Ebbasta nella sua carriera sino ad oggi, 1 novembre 2023, ha collezionato 13.260.000 (tredicimilioni e duecentosessanta mila) copie certificate, numeri che lo portano ad essere l’artista con più certificazioni FIMI nonché quello con più certificazioni in Italia nell’era FIMI, ovvero dal 2009 ad oggi.

Queste certificazioni che coprono i quasi dieci anni di carriera del re della trap italiana sono suddivise tra brani di cui è l’unico interprete, featuring con altri artisti su canzoni del proprio repertorio, collaborazioni in brani di altri artisti e album.

In totale Sfera Ebbasta conta 179 dischi di platino e 31 dischi d’oro. I suoi brani più certificati sono:

Mi fai impazzire con Blanco (8 dischi di platino) Nuovo range con Rkomi dall’album “ Taxi driver ” di Rkomi (7 dischi di platino) Tran tran (6 dischi di platino)

SFERA EBBASTA LE COLLABORAZIONI

Quello che è sicuramente da sottolineare è che quasi la metà delle copie certificate, 5.720.000 (il 43,1%) per la precisione, sono state ottenuti con brani di altri artisti in Gionata è ospite.

A seguire seguono 3.995.000 copie certificate da brani di Sfera Ebbasta con altri artisti e 2.745.000 per canzoni da solista. Unendo le collaborazioni in brani propri e in quelli di colleghi siamo a quota 72,5% delle certificazioni totali, ovvero 9.615.000 unità.

Una cifra che lo fa diventare il nuovo Re Mida dei featuring, erede di Guè in tal senso. Dove c’è Sfera, c’è platino insomma.

In totale Sfera Ebbasta ha collaborato con 63 artisti differenti. Quelli con cui ha collaborato più volte ottenendo certificazioni sono:

Charlie Charles, Shiva e Guè (5 volte)

Lazza, Izi e Tedua (4 volte)

Luchè, Rkomi, Marracash, Drefgold, Rwssian, Capo Plaza e thasup (3 volte)

GLI ALBUM

Per quel che riguarda i dischi sono 800.000 le copie certificate per i suoi quattro album, “XDVR“, “Sfera Ebbasta“, Rockstar (e repack “Rockstar – Popstar Edition“) e “Famoso“, pubblicati tra il 2015 e il 2021.

La maggior parte di queste certificazioni arrivano dallo streaming, metodo di fruizione in cui Gionata Boschetti è leader, mentre è bassina la percentuale delle copie fisiche acquistate.

Andando nel dettaglio per quel che riguarda gli ultimi tre album di Sfera Ebbasta:si può notare come con il passare degli anni il numero di copie vendute dai dischi dell’artista sono cresciute grazie proprio allo streaming:

Famoso (2021) oltre 270.000 copie. 19,4% da supporto fisico, 80,6% streaming e download digitale (5 dischi di platino)

(2021) oltre 270.000 copie. 19,4% da supporto fisico, 80,6% streaming e download digitale (5 dischi di platino) Rockstar (2018) oltre 352.000 copie. 31,5% da supporto fisico, 80,6% streaming e download digitale (7 dischi di platino)

(2018) oltre 352.000 copie. 31,5% da supporto fisico, 80,6% streaming e download digitale (7 dischi di platino) Sfera Ebbasta (2016) 48,9% da supporto fisico, 80,6% streaming e download digitale (3 dischi di platino)

Completa la discografia con un disco di platino, “XDVR Reloaded“, repack by Universal del primo disco dell’artista uscito da indipendente.