Ultimo Quando fuori piove è il nuovo singolo estratto dall’album doppio disco di platino del cantautore. Continua il periodo d’oro del cantautore dei record.

Un successo a 360°, discografico e live. Ad oggi infatti tutte e tre gli album della discografica di Ultimo, Pianeti, Peter Pan e Colpa delle favole, continuano a stazionare ai vertici delle classifiche di vendita.

Per quel che riguarda il tour negli stadi in partenza nell’estate 2020 (con gran finale al Circo Massimo di Roma) al momento sono già tre i tre sold out collezionati con diversi raddoppi di data.

Visto il momento d’oro l’artista di punta di casa Honiro è pronto a lanciare un nuovo singolo estratto da Colpa delle favole, il sesto per l’esattezza.

Il tutto prima di una sorpresa ancora avvolta nel mistero e in arrivo per Natale. Probabilmente una nuova edizione arricchita dell’ultimo album con l’aggiunta del dvd de La Favola, il live di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma.

Tornano al nuovo singolo dopo I Tuoi particolari (presentata a febbraio in gara al Festival di Sanremo), Fateme cantà (febbraio), Rondini al guinzaglio (aprile), Ipocondria (giugno) e Piccola stella (agosto) e ora la volta di Quando fuori piove.

Ad oggi dei tredici brani di Colpa delle favole ben sette sono stati certificati per un totale di quattro dischi d’oro e cinque di platino a cui si aggiungono i due dischi di platino per l’album.

Questa la tracklist di Colpa delle favole con relative certificazioni.

Colpa delle favole – Disco d’oro I tuoi particolari – Triplo disco di platino Quando fuori piove Ipocondria – Disco d’oro Fateme cantà – Disco d’oro Rondini al guinzaglio – Disco di platino Amati sempre – Disco d’oro Quella casa che avevamo in mente Piccola stella – Disco di platino Aperitivo grezzo Fermo Il tuo nome (Comunque vada con te) La stazione dei ricordi

ULTIMO QUANDO FUORI PIOVE TESTO E VIDEO

Il videoclip di Quando fuori piove sarà lanciato venerdì 4 ottobre alle 14 e potrete trovarlo qui sotto. Nell’attesa ecco il testo del nuovo singolo.

Colpa delle favole

mi hanno sempre illuso un po’

quando fuori piove

perché il mondo mi ha deluso un po’

Colpa della musica

mi ha reso gli occhi amari un po’

guardo fuori il sole

e mi chiudo in un respiro

Sai mi chiedo troppo spesso

dove va a finire un fiore

quando corri dentro a un prato

e non ti servono parole

Mi chiedevo, tu come stai?

è un po’ che non ti sento, ormai

vorrei portarti al mare

ma non ho più belle parole

perché il tempo ha preso tutto

e ha preso anche il nostro amore

vorrei parlarti come prima

con la stessa intensità

ma quando vivi troppo insieme

poi qualcosa se ne va

e non mi sento mai all’altezza, di stare con te

È colpa della vita

che mi ha steso in questo posto

senza avermi chiesto prima

almeno un tipico permesso

e non ci riesco mai

a far finta che poi vada bene

tu dici: “te ne pentirai”

Sai mi chiedo troppo spesso

dove va a finire un fiore

quando corri dentro a un prato

e non ti servono parole

Mi chiedevo, tu come stai?

è un po’ che non ti sento, ormai

vorrei portarti al mare

ma non ho più belle parole

perché il tempo ha preso tutto

e ha preso anche il nostro amore

vorrei parlarti come prima

con la stessa intensità

ma quando vivi troppo insieme

poi qualcosa se ne va

Io non mi sento mai all’altezza, di stare con te

di stare con te

di stare con te

Foto di copertina dai social di Ultimo