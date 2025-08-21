Ultimo promette ai fan: “Voglio conoscermi di più, voglio scrivere grandi canzoni…”

Ultimo è tornato sui social con un lungo messaggio diretto ai suoi fan per parlare del concerto di Tor Vergata, di viaggi in programma e della musica che confluirà in un nuovo album, probabilmente nel 2026.

Quello postato su Instagram dal cantautore è flusso di riflessioni che arriva a poche settimane dalla fine del tour negli stadi e a ridosso dell’annuncio del maxi evento del 2026 a Tor Vergata. Condividendo i suoi pensieri Ultimo ha provato a raccontare ciò che sta vivendo dopo un mese intenso e ricco di traguardi.

Con l’annuncio del concerto del 4 luglio 2026 all’area di Tor Vergata, e la comunicazione di ben 250.000 biglietti venduti in tre ore, Ultimo ha firmato un record clamoroso. Un risultato che lo porta sul podio degli show con il maggior numero di spettatori paganti nella storia, superando persino il Modena Park di Vasco Rossi.

Il tour Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…, prodotto da Vivo Concerti, è partito il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro e si è concluso il 23 luglio a Bari, collezionando sold out in tutte le date annunciate mesi prima.

Ad oggi, i numeri parlano chiaro: 42 stadi in carriera, oltre 2 milioni di biglietti venduti, 84 dischi di platino e 19 dischi d’oro, più di 3,5 miliardi di stream su Spotify.

Le parole di ultimo

“È passato quasi un mese dalla fine del tour.

Qui va tutto bene! ❤️

Ho vissuto questo periodo in riflessione. Strano eh?! 🙂‍↔️

Sto metabolizzando tutto quello che ho vissuto.

Ci sono riuscito, in parte.

Voi spero stiate bene“.

Ne post, Ultimo racconta come abbia trovato nella camminata una nuova forma di equilibrio:

“Io amavo camminare, ma ora ho scoperto che per me è proprio una dipendenza e mi ha aiutato tanto a smaltire e soprattutto a capire i miei pensieri“.

Parole che si intrecciano con l’entusiasmo – e il peso – di un concerto destinato a entrare nella storia:

“Annunciare il concerto di Tor Vergata è stato per la mia vita un qualcosa di gigante che ha smosso in me tante cose belle ma anche tante responsabilità.

Voglio fare il più bel concerto a cui siate mai stati, perlomeno ambire a quello!“.

I prossimi progetti del cantautore, da tor vergata al nuovo album (nel 2026?)

Settembre, spiega, sarà diviso tra Roma e Londra, con l’idea di tornare anche a Montauk, negli Stati Uniti, luogo scoperto per caso e divenuto per lui fonte di ispirazione.

“Settembre lo passerò tra Roma e Londra perché settembre per me vuol dire Londra… e poi vorrei tornare a Montauk in America… un posto che ho scoperto per caso l’anno scorso e che mi ha rapito subito e ancora devo capire il perché…”

In chiusura l’artista svela i suoi buoni propositi tra cui quello di fare un grande album, l’ottavo della sua discografia, nonché settimo progetto di soli brani inediti.

“Voglio iniziare a preparare Tor Vergata in tutte le sue sfaccettature.

Voglio meritarmelo.

Voglio conoscermi di più.

Voglio scrivere grandi canzoni.

Voglio tutto e tutto non si può. 🤷‍♂️

Calmaaaaaa 🧘‍♂️.

“Ora basta scrivere qui che noi non abbiamo bisogno di parlare per conoscerci.

Intanto continuo a camminare…..

A presto ♾️“.