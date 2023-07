Ultimo si prende la sua “rivincita” e con il primo di diversi stadi sold out alza il dito medio verso la stampa italiana

Ultimo si prende la sua “rivincita” sulla stampa e lo fa dal palco dello stadio.

L’1 luglio è partito con la data zero di Bibione sold out il tour 2023 di Ultimo. Il cantautore dei record torna per la seconda volta a fare il giro degli stadi italiani dopo quell’esordio allo Stadio Olimpico avvenuto nel 2019, con solo due anni e mezzo di carriera sulle spalle, e il primo vero tour nelle arene dello sport datato 2022.

Queste le prossime date in calendario:

1 luglio 2023 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

7 luglio 2023 – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

8 luglio 2023 – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

10 luglio – Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

17 luglio 2023 – Milano @ Stadio San Siro

18 luglio 2023 – Milano @ Stadio San Siro

Nel corso della scaletta del concerto di Bibione (la trovate qui) Ultimo ha cantato Canzone stupida e dietro di lui scorrevano sugli schermi finti giornali che riportavano titoli veri contro il cantante. Da quelli per il quarto posto al Festival di Sanremo 2023 a quelli sul suo Docufilm, Ultimo – Vivo coi sogni appesi.

“Posso avere un momento per parlarti con sincerità?“, canta Nicolò e in quel momento rivolge alla stampa il dito medio a favore di camera.

Una rapporto conflittuale che sembra non esserci mai appianato quello tra Ultimo e i giornalisti. Tutto ebbe inizio con il secondo posto di Sanremo 2019 dietro Mahmood. Il suo comportamento in sala stampa fece arrabbiare i giornalisti e partirono le critiche.

A nulla sembrano essere valsi successivi tentativi di riavvicinamento. A Sanremo 2023, quando è stato svelato il quarto posto del cantautore con Alba, una parte della sala stampa ha esultato in modo infantile. Lui aveva ironizzato sul momento: “Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano caz… loro. Sto scherzando“. La lunga intervista con Cazzullo di Fanpage sembrava la conferma che si volesse appianare alcune divergenze ma, a quanto pare, Ultimo non ha dimenticato quanto successo.

Ci può stare, ci sono atteggiamenti che, se non giustificati, possono ferire. E anche gli artisti soffrono, vivere in ville agiate o riempire gli stadi non li rende certo impermeabili alle critiche. Soprattutto quando queste diventano quasi una guerra personale che esula dal giudizio critico, musicale o discografico.

Dall’altra parte dispiace anche perché quando succedono queste cose, salvo rari casi (vedi il dito medio di Laura Pausini a San Siro nel 2018, azione accompagnate da una dedica chiara e netta verso il giornalista che aveva scritto che la seconda data allo stadio sarebbe stata vuota), si punti il dito, e di conseguenza si aizzino i fan, contro tutti quelli che di lavoro scrivono di musica.

Ci sono persone che sanno fare il proprio lavoro. Ci sono persone a cui può piacere o non piacere un disco o un docufilm ma il cui giudizio, sempre soggettivo ricordiamo, non è mosso da rancori personali o antipatie. Dare visibilità a quei titoli critici non fa altro che spingere chi è poco interessato alla musica e più al clickbait e ad una sorta di inutile fama riflessa, a fare ancora peggio. E nel frattempo chi parla di musica con passione resta sempre più in ombra e, talvolta, senza click.

Ricordiamo che c’è una parte di stampa musicale, ci mettiamo anche noi di All Music Italia tra questi, che ha sempre dato ampio spazio ad Ultimo da prima che il successo arrivasse e che lo ha sostenuto negli importantissimi momenti in cui iniziava arrivare. Tutto questo anche grazie anche all’ottimo lavoro fatto dall’ufficio stampa che seguiva l’artista allora, Daniela Turchetti.

Per il resto una certezza c’è e sono i numeri. Quelli dei 26.000 voti chi ha scelto il tour 2022 di Ultimo come “Tour dell’anno” ai nostri All Music Italia Awards (premio che non siamo riusciti a dargli di persona ma che lui ha gentilmente postato sulla sua pagina Instagram) e, soprattutto, quelli degli oltre 300.000 i biglietti venduti per questo nuovo tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti.