Ultimo svela (in parte) la scaletta del tour negli stadi: ‘Ce sto ancora a lavorà’

Ultimo in questi giorni è impegnato con gli incontri con il suo pubblico a Napoli, Milano e Roma.

In quello odierno (nda 16 marzo) al Teatro Manzoni di Milano ha svelato di essere al lavoro per definire la scaletta dei concerti che, quest’estate, lo vedranno impegnato di nuovo negli stadi italiani, dopo il successo dell’analogo tour del 2022.

Non posso levare canzoni, non me la sentirei.

Ma non si possono nemmeno fare 46 canzoni a un concerto!

Quelle che sicuramente saranno presenti nella scaletta (citate espressamente da Ultimo) sono:

Alba

Nuvole in testa

Vieni nel mio cuore

Ti va di stare bene

Per tutto il resto… ce sto ancora a lavorà!

Il tour di Ultimo prenderà il via il 1° luglio con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per poi proseguire con la tripla data di Roma e la doppia data di Milano il 17 e 18 luglio.

Ecco il calendario.

ULTIMO – TOUR 2023

1 luglio Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

7 luglio Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

8 luglio Roma @ Stadio Olimpico SOLD OUT

10 luglio Roma @ Stadio Olimpico

17 luglio Milano @ San Siro

18 luglio Milano @ San Siro

