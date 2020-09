E’ uscito Mi Asocializzo, il nuovo videoclip del rapper Trenkim L’Asociale scoperto da Dj Jad degli Articolo 31, con il quale ha collaborato nel singolo Ballo Io (ne abbiamo parlato Qui).

Mi Asocializzo fa parte dell’album Negativo, recentemente pubblicato, ed è un attacco nei confronti di ogni forma di bullismo. Una riflessione quanto mai attuale, dopo il caso che ha coinvolto Willy Monteiro Duarte.

L’album Negativo è il quarto di Trenkim L’Asociale ed è scaricabile gratuitamente su www.trenkim.com. Qui si parla esplicitamente del suo lungo conflitto con la musica e la società.

Il video di Mi Asocializzo è girato all’interno di Parisi Boxe, una nota palestra di Latina che salva i ragazzi dalla strada, insegnando la cultura sana dello sport. Il video aiuta a capire che esiste un lato oscuro in ogni cosa, ma la motivazione e lo sport insegnano valori profondi e seri, che non devono essere confusi con la violenza gratuita e l’ignoranza.

“Sono stato bullizzato. So benissimo cosa si prova ad essere picchiati senza un motivo. Ho seguito il caso Willy, trovo tutto questo sconvolgente, quindi mi asocializzo da tutta questa platea di ‘perbenisti’ che fingono che tutto questo non esiste.

La gente muore per motivi futili, la società ci bullizza in ogni secondo e fingiamo che vada tutto bene, devono esplodere casi come quello di Willy per farci riflettere, invece, dovremmo rieducare l’intero sistema.”