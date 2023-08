Toto Cutugno: da Jovanotti a Laura Pausini… la musica italiana piange la scomparsa dell’Italiano vero

il 22 agosto 2023, a poco più di un mese dal suo 80esimo compleanno, si è spento “l’Italiano vero”, Toto Cutugno. Tanti gli artisti italiani che in queste ore lo stanno ricordando attraverso i social.

A dare la notizia della scomparsa è stato il manager del cantautore, Daniele Mancuso di DM Produzioni: “Toto è morto intorno alle 16 all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato per una lunga malattia. Toto si era aggravato negli ultimi mesi“.

Questo il messaggio postato da Edizioni Curci e Carosello Records per salutare l’artista:

“A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno ci lascia Toto Cutugno uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all’estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci“.

Anche le istituzioni hanno dedicato un saluto all’artista che, grazie al celebre brano L’Italiano, ha portato la nostra musica nel mondo vendendo oltre 100 milioni di copie.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto sui social: “Ciao a Toto Cutugno, un Italiano vero” mentre il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha dedicato all’artista le parole che seguono:

“Con la scomparsa di Toto Cutugno il mondo della musica perde un interprete popolare e importante. Un artista, con l’orgoglio di essere italiano, apprezzato anche all’estero, i cui successi sono stati la colonna sonora di un’epoca. Dimostrò il suo talento anche come autore. Sono vicino alla famiglia e alle persone a lui più care in questo momento doloroso“

Toto Cutugno è stato anche un volto della tv italiana presentando celebri programmi, dall’Eurovision ad una discussa edizione di Domenica In, e prendendo parte ad altri in svariati ruoli. Per questo lo ricorda anche il mondo della televisione.

Simona Ventura

“Se ne va uno dei più grandi interpreti della canzone italiana, bandiera del nostro Paese, testimone del mio tempo bello. Non ti dimenticheremo mai“.

Marco Liorni

“Ci ha lasciato Toto, un ‘Italiano vero’. Mi dispiace molto.”

Fabio Fazio

“Toto Cutugno era una persona gentile. Mi legano a lui ricordi indimenticabili. La sua scomparsa lascia un grande vuoto ed è un grande dolore”.

Clicca in basso su continua per leggere le parole di saluto al cantautore da parte degli artisti italiani.