Vasco Rossi Una canzone d’amore buttata via è stato il primo singolo italiano lanciato nel 2021 diventando la numero #1 praticamente ovunque.

Questa nuova canzone del Blasco era attesissima in quanto il cantautore non pubblica un album di inediti dal 2014, anno in cui uscì l’album Sono innocente. In questi lunghi sei anni Vasco ha dato alle stampe tre dischi live e un una raccolta, Vascononstop, oltre ad alcuni singoli inediti: Un mondo migliore (2016), Come nelle favole (2017), La verità (2018) e Se ti potessi dire (2019), questa Una canzone d’amore d’amore buttata via (recensita qui dal nostro Fabio Fiume) rappresenta però il primo singolo ufficiale del nuovo disco, il 18esimo di inediti, la cui uscita è prevista subito dopo l’estate 2021.

Vasco Rossi Una canzone d’amore buttata via. I primi risultati…

Come dicevamo in apertura il ritorno del Blasco è stato con il botto partendo dal suo ritorno in tv a 15 anni di distanza dall’ultima ospitata. Il rocker infatti ha presentato in anteprima live il brano su Rai1 nello spettacolo di Roberto Bolle.

Al momento, a due giorni dall’uscita, il brano è infatti primo nella classifica delle tendenze su YouTube (con il solo video audio, quello ufficiale è imminente) con quasi un milione di ascolti…

Prima su Amazon Music dove occupa il primo posto nei pre order anche il 45 giri in uscita il 15 gennaio…

Prima nei brani più scaricati su iTunes dove, la VascoMania è ripartita riportando al primo posto degli album più scaricati in digitali anche la raccolta VascoNonstop…

Il brano infine, in sole 24 ore è subito diventato il più trasmesso dalle radio italiane seconda la classifica EarOne. Ottimi i risultati anche su Apple Music dove la canzone è subito balzata al primo posto mentre su Spotify ha debuttato all’ottavo posto con oltre 110.000 streaming, un risultato non da poco per una classifica di solito occupata da giovani artisti del rap e della trap.

Insomma Vasco Rossi è tornato, ed è solo l’inizio.