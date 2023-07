Tormentoni dell’estate 2023: top e flop dei brani dell’estate

Tormentoni estate 2023 top e flop.

Nell’estate delle collaborazioni, di brani che uniscono due, tre, ma anche quattro artisti, per non parlare poi degli autori con a volte ben otto firme per due minuti e mezzo di durata, a farla da eccezione sembra siano diventati gli artisti solisti che in maniera però tutt’altro che moggia, stan cercando di combattere queste corazzate per il loro posto al sole.

Poco importa sia nelle classifiche airplay o in quelle streaming o sulle visualizzazioni Youtube o nella viralità TikTok o Instagram, ognuno fa la sua gara e in quanto tale, è normale che ci siano dei risultati.

Di sicuro i pezzi dell’estate sono già stati setacciati dal sottoscritto… per le pagelle prima, e per l’articolo sui top e flop, che ci richiedete tantissimo, poi.

Allora a che serve questa terza “valutazione” se così la vogliamo chiamare?

Serve per un’ulteriore considerazione che non passa attraverso tecnicismi o percorsi artistici (le pagelle), ne tantomeno per valutazioni del successo più o meno atteso del pezzo e dell’artista o artisti che lo propongono in base a delle credenziali conquistate anzitempo.

Con questo articolo vi sottopongo all’attenzione una top 10 di brani che sono andati oltre le aspettative. Non importa se ci siano pezzi che han venduto di più di quelli inseriti in classifica. Quel che conta è la percezione del successo di un brano, quanto questo si sia saputo far strada nella testa delle persone e guadagnarsi di diritto un posto nella colonna sonora dell’estate.

Arriva altresì anche una top 5 di delusioni; e si badi che le delusioni possono essere anche quei brani che pur andando bene, non hanno comunque strabiliato come si poteva pensare o che in virtù di come sono stati presentati al pubblico, non hanno conquistato a sufficienza l’immaginario collettivo.

