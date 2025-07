Top & Flop dell’estate 2025: chi vince davvero tra hit, flop e talent in crisi

Top & Flop Canzoni estate 2025. Prima parte (fine maggio/26 luglio).

Ogni estate su All Music Italia proponiamo un approfondimento sui brani pubblicati per la stagione, cercando di capire – numeri alla mano – quali canzoni stiano realmente funzionando in termini di ascolti su Spotify. Usiamo, senza alcun intento denigratorio, le etichette “Top” e “Flop” per raccontare i risultati: termini che nel linguaggio discografico e giornalistico sono di uso comune, e che non giudicano il valore dell’artista ma fotografano un momento preciso. Tutti, almeno una volta, toppiamo o “floppiamo” qualcosa nella vita.

Perché parliamo di Top e Flop con i numeri di Spotify

È fondamentale però ricordare una cosa: la qualità della musica non si misura dai numeri, eppure, ad oggi, sono ancora loro a essere determinanti nella percezione pubblica di un artista. Numeri che – quando positivi – vengono utilizzati per primi dagli stessi artisti, dagli uffici stampa e dalle etichette discografiche per comunicati, post social e proclami.

Sarebbe bello imparare anche a dire “vabbè” di fronte a un singolo che va meno bene del precedente. C’è bisogno di diffondere una cultura che ammetta che sbagliare, cadere o non performare una volta non etichetta l’artista né la sua arte (quando ci sono davvero). Ed è con questo spirito che noi realizziamo questo articolo.

Rimaniamo fiduciosi che prima o poi Spotify decida di togliere la visibilità pubblica dei numeri, lasciandola solo all’artista tramite For Artists. In quel caso, l’unico parametro di valutazione pubblica rimarrebbe la classifica FIMI, che però dovrebbe diventare a sua volta una classifica reale dei singoli scelti e lanciati, in radio o come focus track, e non di tutte le canzoni pubblicate: solo così si potrà costruire una classifica più varia, meritocratica e rappresentativa della scena musicale.

Veniamo quindi ai Top & Flop ricordando che, molte delle canzoni top sono ampiamente aiutate dalla presenza in diverse playlist editoriali di Spotify dove, inutile ribadirlo, gli emergenti non trovano spazio.

Canzoni estate 2025: le più ascoltate su Spotify

Ad oggi, 26 luglio 2025 (non compreso), solo due brani dell’estate 2025 hanno superato i venti milioni di stream e uno di questi può essere considerato il tormentone di questa prima parte della bella stagione.

Sono invece “soltanto” altri 9 i brani che, complice anche l’esposizione televisiva in ogni tipo di programma televisivo, Rai e Mediaset, e le ospitate nei festival legati alle radio, hanno superato i 10 milioni di stream.

Tra l’altro da notare che di questi 11 brani che hanno superato quota 10 milioni di stream su Spotify sono accostabili al classico concetto di tormentone estivo come abbiamo imparato ad associarlo negli ultimi anni solo tre canzoni, segno che il pubblico si sta iniziando forse a stancare dell’eccessiva leggerezza e, chissà, torneremo ad anni in cui ad essere cantate d’estate saranno anche canzoni come Falco a metà di Gianluca Grignani o Bruci la città di Irene Grandi, giusto per fare due esempi, e non solo Despacito o Vamos a bailar.

Andiamo quindi a scoprire chi sta realmente dominando l’estate.