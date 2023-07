Top & Flop Giugno 2023: nell’estate 2023 nessun segno di Rovazzi e Rosa Chemical. Spiccano Tedua, Emma e The Kolors

Top & Flop Giugno 2023.

Ed eccoci come ogni mese a tirare un po’ le somme su come stanno andando le cose per il mercato musicale e, per seconda volta consecutiva, il sunto di quanto è accaduto tocca al sottoscritto, Fabio Fiume.

Abbiamo già schedato quest’estate come quella delle collaborazioni, alcune oggettivamente molto riuscite, altre un po’ tirate per i capelli. Però il motto nell’ambiente musicale sembra effettivamente essere stato comune quest’anno: uniamoci, facciamo una cosa insieme e vediamo che ne viene.

Ho cercato di rileggere un po’ quanto uscito e di misurarne il risultato effettivo, comparandolo a quello atteso, pronosticato, preventivabile; il tutto considerando l’andamento degli album, dei singoli, ed il live, tre comparti che è inutile dirlo, ma da sempre viaggiano su binari diversi e che probabilmente anche nell’era attuale, quella dello streaming, pur assottigliate, mantengono queste differenze.

