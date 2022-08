Top & Flop giugno e luglio 2022: su Lazza, Paola & Chiara, Pinguini e Boomdabash... ahi ahi Rhove, Shade con J-Ax & Riki

Top e Flop giugno e luglio 2022. Le uscite delle scorse settimana sono state centinaia e la musica italiana ha rallentato solo con la prima settimana di agosto. Noi abbiamo preferito dare spazio a quanti più progetti possibili ma adesso, con un articolo che riassume il “meglio” e il “peggio” degli ultimi due mesi, torna il nostro articolo sui Top & Flop.

Crediamo sia giusto specificarlo ogni volta. Per quel che ci riguarda flop non vuol avere una connotazione negativa riguardo all’intero progetto artistico o all’artista stesso. Per noi indica semplicemente il fatto che i risultati sono stati bassi o al di sotto delle aspettative (o il comportamento, in alcuni casi, ha in qualche modo ha lasciato a desiderare).

Capita spesso purtroppo che progetti molto validi artisticamente non riescano ad ottenere il giusto riscontro commerciale. Dopo questa dovuta precisazione partiamo subito.

Come sempre abbiamo diviso in tre categorie i protagonisti della nostra analisi: Top, Flop e zona neutra, una sorta di limbo che rappresenta risultati tiepidi, ma non totalmente negativi.

Clicca in basso su continua per scoprire i nomi.