Mahmood & Blanco, Marracash & Gué e Rhove in testa alla Top 100 Italia di Apple Music

Apple Music ha reso nota la classifica Top 100 Italia dei brani più ascoltati sulla sua piattaforma nel 2022 in Italia.

In testa alla Top 100 Brani del 2022 Italia c’è Brividi di Mahmood e Blanco, il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con cui i due hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Ecco le dichiarazioni degli artisti.

Mahmood

Credevo che quest’anno non avrei fatto uscire nulla poi sono andato in studio con Ricky ed è nato questo pezzo. Da lì abbiamo deciso di partecipare a Sanremo… mai mi sarei aspettato che da una scelta presa all’ultimo si sarebbe potuti arrivare a un simile risultato scrivendo il pezzo più ascoltato su Apple Music. Ringrazio tutti quelli che sostengono sempre la mia musica e che hanno fatto di brividi il brano che è diventato.

Blanco

Guardandomi indietro faccio un po’ fatica a credere a tutto quello che è successo. È stato un anno incredibile e folle, l’amore che ho ricevuto dalle persone e che mi viene dimostrato quotidianamente è qualcosa che non si può spiegare, mi tocca e mi dà sempre più stimoli e energia. È la parte più bella del mio lavoro, potere arrivare al cuore delle persone semplicemente raccontando la propria storia che diventa un po’ quella di tutti. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno ascoltato su Apple Music e supportato fino a qui.

Al secondo posto Love di Marracash & Guè, seguita dalla hit dell’estate Shakerando di Rhove, poi di nuovo Blanco con Finché non mi seppelliscono ed Elodie con Rkomi La Coda del Diavolo. Da Sanremo, ai primi posti, anche Farfalle di sangiovanni e Dargen D’Amico con Dove si balla.

artisti con più brani in classifica

Per quanto riguarda gli artisti, quello con più brani in classifica si conferma anche qui Blanco (13 brani), seguito da Sfera Ebbasta (10) e Lazza (7). Poi Rkomi a parimerito con Marracash (6).

Blanco

Mahmood e BLANCO – Brividi BLANCO – Finché Non Mi Seppelliscono BLANCO e Sfera Ebbasta – MI FAI IMPAZZIRE BLANCO – Notti In Bianco BLANCO – Nostalgia BLANCO – Paraocchi BLANCO – Blu Celeste Marracash & BLANCO – Nemesi MACE, BLANCO e Salmo – LA CANZONE NOSTRA BLANCO – Ladro Di Fiori BLANCO – Lucciole BLANCO – Sai Cosa Cʼè BLANCO – Pornografia (Bianco Paradiso)

Sfera Ebbasta

BLANCO e Sfera Ebbasta – MI FAI IMPAZZIRE thasup – s!r! (feat. Lazza & Sfera Ebbasta) Sick Luke, thasup & Sfera Ebbasta – SOLITE PARE Lazza e Sfera Ebbasta – PIOVE Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta e Rvfv – Hace Calor (feat. Omar Varela) [Remix] Sfera Ebbasta e Rvssian – Mamma Mia Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K – NUOVO RANGE Madame e Sfera Ebbasta – TU MI HAI CAPITO Sfera Ebbasta – UHLALA Sfera Ebbasta e Rvssian – Italiano Anthem

Lazza

thasup – s!r! (feat. Lazza & Sfera Ebbasta) Lazza – USCITO DI GALERA Lazza e Sfera Ebbasta – PIOVE Lazza – MOLOTOV Lazza e Takagi & Ketra – PANICO Fabri Fibra, Lazza e Madame – Caos Lazza e Geolier – NESSUNO

Anche nel 2022 la musica si conferma essere un affare per uomini. Unica donna in TOP 10 è Elodie (in duetto con Rkomi). Per trovarne un’altra dobbiamo scendere fino alla 19esima posizione de La Rappresentante di Lista.

La donna con più brani in classifica è Madame che occupa il 7° posto.

Andate nella prossima pagina per scoprire la lista TOP 100 Italia coi 100 brani più ascoltati.