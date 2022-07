Dopo le aperture a Vasco Rossi tornano i Toolbar con “Cotone”

Dopo la grande soddisfazione di essere stati scelti per aprire i concerti di Vasco Rossi a Trento, Napoli e Torino, tornano con un nuovo singolo, Cotone, i Toolbar.

Andrea Zoppirolli (voce, frontman), Edoardo Omezzolli (chitarra, tastiera, cori), Niccolò Silvi (chitarra, cori), Tommaso Straffelini (basso, cori) e Sebastiano Omezzolli (batteria, cori), dopo Borghese, tornano con questo nuovo brano caratterizzato dall’ironia e dal gioco di contrasti.

Cotone è fuori per Fiabamusic / ADA Music Italy. Ecco come lo racconta la band:

“Questo nuovo singolo è un’illusione che deriva dalla voglia di certezza. Ci trasporta in una fiaba, lontano dall’ordinario, dal rumore della strada e dal disordine quotidiano, dove si può stare a galla tra cielo e mare.”

Andrea Zoppirolli aggiunge:

“In un periodo di alti e bassi in cui ho messo in discussione le mie capacità e ho dubitato della mia vocazione, ho sentito il bisogno di scrivere questo testo che riuscisse a farmi sperare in un futuro migliore”.