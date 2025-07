Tommy Kuti firma il suo progetto più maturo e ci presenta la sua “Community”

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 4 luglio, Community (qui il pre-save) è il nuovo EP di Tommy Kuti – pioniere dell’afrobeats in italiano, nonché autore, attore e speaker – che firma il suo progetto più maturo e personale, che presenterà in anteprima giovedì 3 luglio alle ore 21.30 al Gibus Cafè di Milano (Viale Tunisia, 30) in occasione del release party.

TOMMY KUTI PRESENTA “COMMUNITY”

Community racconta il percorso di riscatto, appartenenza e ambizione di un’intera generazione, fatta da mille sfaccettature colorate con radici altrove.

Ed ecco che l’EP diventa un vero e proprio mosaico di sonorità afrobeat, rap e amapiano, con influenze urban internazionali, in cui convivono uno storytelling crudo e good vibes contagiose.

“Community è la mia dichiarazione d’amore a tutte le comunità di cui ho fatto parte. Dagli amici del circolo Arci di Castiglione, dove sono cresciuto culturalmente, alla mia gente: i parenti e gli amici di famiglia nigeriani che mi hanno visto diventare uomo.

Dai ragazzi di Brescia, che dieci anni fa mi hanno insegnato a essere orgoglioso di chi sono, alla mia combriccola di sognatori incontrata a Milano, con cui – grazie all’amore e al supporto reciproco – siamo riusciti a cambiare le nostre vite“.

TOMMY KUTI, “COMMUNITY”: LA TRACKLIST DELL’EP

Ogni brano dell’EP rivela un lato di Tommy Kuti: dall’epico viaggio di El Dorado al ritratto nostalgico di Piazza Napoli, passando per il riscatto di Big. Ma non è tutto!

Cittadino Del Mondo fonde infatti le identità dell’artista in un racconto universale, mentre Tsunami celebra chi rompe gli schemi e Community si trasforma in un vero e proprio inno alla fratellanza afroitaliana.

Tutto Un Gioco (Ololufemi), infine, racconta le relazioni ai tempi dei social.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist dell’EP:

El Dorado Piazza Napoli Big Community Cittadino del mondo (feat. Davide Shorty) Tutto un gioco (Oloufemi) Tsunami (prod. Clap Clap)

Foto di copertina a cura di Marco Coniglione