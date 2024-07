Tommy Kuti approda al cinema con il film “Ricomincio da taaac” con protagonista Germano Lanzoni

Tommy Kuti approda al cinema con Ricomincio da taaac, film con protagonista Germano Lanzoni in cui interpreta il ruolo di un giovane rider di nome Obi.

Diretto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi e prodotto da Giovanni Cova per QMI in associazione con Medusa Film e Ramaya Productions e in collaborazione con Prime Video, il film è stato girato interamente nel territorio lombardo in cui Tommy è cresciuto e arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 26 settembre, dopo l’anteprima nazionale prevista dal 15 al 18 agosto.

TOMMY KUTI: gli appuntamenti live e il nuovo singolo “TUTTO UN GIOCO (OLOLUFEMI)”

Nel frattempo, Tommy Kuti è impegnato con una serie di appuntamenti live, che lo vedranno esibirsi e raccontare la sua storia sabato 27 luglio con DJ Marteh al Nu Park di Bologna, in occasione di Afrobeats Bologna, martedì 30 luglio (ore 18.30) al Chiringuito Club di Mantova per Oltrecultura Fest e mercoledì 31 luglio (ore 18.30) al Vita Privè di Brescia.

In queste occasioni l’artista afro-italiano avrà modo di presentare i suoi ultimi singoli: Milano Be Like e Tutto Un Gioco (Ololufemi) (Freecom Hub / Believe Music Italia), che mostra una versione inedita di Tommy, che racconta qui una storia d’amore giocosa con una donna. Di fatto, Ololufemi in Yoruba vuol dire ‘amore mio’. Il focus del brano è però sul sound, che fonde afrobeats, amapiano, rap e pop.