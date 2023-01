Tommy Dali chiude il capitolo Amici e lancia un nuovo singolo, “Ogni minuto”

Tommy Dali Ogni minuto testo del nuovo singolo dell’artista che recentemente il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Finisce bene è il titolo dell’ultimo singolo pubblicato dal ragazzo dentro il talent show di Canale 5. Purtroppo la sua avventura all’interno del programma non è finita bene.

Entrato nella scuola a settembre (qui la sua storia) Tommy ha lanciato due brani inediti, Male e Finisce bene. Nel corso delle settimane è riuscito sempre ad ottenere buone posizioni nelle classifiche dei giudici esterni ma poi è arrivata la fatidica notte di Capodanno e del cosiddetto “Noce moscata Gate” e Tommy Dali è risultato essere uno dei ragazzi coinvolti nella faccenda.

Avrebbe dovuto sostenere una sfida ma il suo Professore, Rudy Zerbi, ha deciso di eliminare subito il ragazzo senza nemmeno permettergli di confrontarsi con un avversario.

Uscito dalla scuola il cantautore pare intenzionato a non guardarsi indietro e anzi è già fuori con nuovo musica. Il 26 gennaio è arrivato infatti un nuovo brano inedito, Ogni minuto.

Sui social l’artista lo ha presentato così:

“Non sono mai riuscito a dirti un ultimo ciao, ma so che la tua voce è la mia voce. Siamo ancora in piedi.”

Tommy Dali ogni minuto testo e audio

Baby

sono ancora in piedi

anche se ho cattive abitudini

e brutti pensieri

e dalle lacrime nascono i diamanti

se tu ci credi

chissà se mi vedi

Ora che

che sei lassù

la mia voce puoi usarla tu

è spenta ormai la tua Camel blu

però dimmi che ci sei

Ogni minuto penso a te

di notte stanotte

c’è il diluvio e non so se

piangi oppure piove

se avessi saputo

ti avrei stretto più forte

però dimmi che ci sei

Notti

notti senza luna

Io che avevo costole rotte

al tappeto non ci torno più, no

Io che ho sparato al cielo

solo per farti tornare giù

l’alcol non aiuta

Griderò la nostra storia

e siamo nella memoria

di chi ha perso le speranze

ma sai, la speranza alla fine ti trova

ora che la mia vita prende

forma come vino dentro ad un bicchiere

ora sei un faro che brilla

illumini il buio dentro di me

Ogni minuto penso a te

di notte stanotte

c’è il diluvio e non so se

piangi oppure piove

se avessi saputo

ti avrei stretto più forte

però dimmi che ci sei

Ora che non sei più qui

ed è finito il tuo film

e ti ha portato via il vento

parlano ancora di te

ora che non sei più qui

ed è finito il tuo film

e ti ha portato via il vento

parlano ancora di te

Ogni minuto penso a te

di notte stanotte

c’è il diluvio e non so se

piangi oppure piove

se avessi saputo

ti avrei stretto più forte

però dimmi che ci sei