Tommaso Vulpio pubblica oggi, martedì 3 novembre, il singolo Ossigeno, che apre una trilogia musicale. Il brano esce per Jungle Sound Records e racconta una fase di oppressione personale, con la richiesta di restare da solo ancora un po’.

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Tommaso Vulpio, classe 2008, ha partecipato alle audizioni e ai bootcamp di X Factor 2025 ed è tra i primi 60 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2027. A giugno era stato annunciato come artista ospite dell’OPS Festival 2026 di ScuolaZoo al Carroponte di Milano.

Il suono di Vulpio unisce pop sperimentale, elettronica, rock e sintetizzatori analogici, con strumenti e registrazioni dal vivo accanto ai suoni elettronici. Tra i suoi riferimenti ci sono Billie Eilish, Lady Gaga, Depeche Mode, Giorgio Moroder e Bluvertigo.

Il significato di Ossigeno di Tommaso Vulpio

Ossigeno nasce nel giugno 2025 da una sequenza di accordi che Vulpio registra sul telefono durante una sessione in studio. A casa scrive in pochi minuti la melodia del ritornello e incide una demo vicina alla versione finale, mentre il testo prende forma con la stessa rapidità.

Il testo si apre su un limite raggiunto: nella prima strofa chi canta dice di non avere “più voglia di stare male” e si rivolge a un tu: ha bisogno “di te” e “di tempo per il resto della giornata”, poi chiede “fammi stare da solo”.

Nel ritornello arriva il titolo: chi canta è “arrivato all’osso” e ripete “è terminato l’ossigeno”, mentre il “tuo ricordo” è qualcosa che non sa sopportare. Ogni ritornello si chiude su quel verso, e il brano finisce ripetendolo.

Nella seconda strofa chi canta resta fermo e dice “non riesco a respirare”, poi “senza te so stare da solo”, e quando passa la notte propone di smettere “di fare a botte”.

Nell’ultima strofa chi canta dice “ho paura di stare da solo” e poco più avanti torna alla formula del brano, “ma sai stare da solo ancora un po’”.

Credits del brano ▸ Artista · Tommaso Vulpio

· Tommaso Vulpio ▸ Titolo · Ossigeno

· Ossigeno ▸ Autori · Testo: Tommaso Vulpio · Musica: Tommaso Vulpio

· Testo: Tommaso Vulpio · Musica: Tommaso Vulpio ▸ Produttore · Alessandro Malgioglio

Testo di Ossigeno di Tommaso Vulpio

Sai

stare da solo

non so cosa dire

non ho voglia di parlare

ho solo bisogno di te

di tempo per il resto della giornata

non c’è bisogno

no bisogno di prendermi per il collo

perché non ho più voglia di stare male

fammi stare da solo

ancora un po’

E quando passa la notte

e alla fine è notte

smettiamo di fare a botte

sai stare da solo un altro po’

Non sei l’unica a guardarmi di nascosto

ma con te mi sto accorgendo e non mi sposto

fai una foto in cui sono venuto mosso

sono arrivato all’osso

è terminato l’ossigeno

ti guardo ma non posso, non ci posso stare

banalmente il tuo ricordo non so sopportare

fai una foto in cui sono venuto mosso

sono arrivato all’osso

è terminato l’ossigeno

è terminato l’ossigeno

è terminato l’ossigeno

Sai che non ragiono

luci spente, pioggia sull’asfalto

io mi sento come se

fossi orgoglioso di lasciare tutto quanto

poi rimango fermo qua

a contare sono le nove

no non riesco più a vedere

non riesco a respirare

senza te so stare da solo

un altro po’

e quando passa la notte

smettiamo di fare a botte

sai stare da solo un altro po’

Non sei l’unica a guardarmi di nascosto

ma con te mi sto accorgendo e non mi sposto

fai una foto in cui sono venuto mosso

sono arrivato all’osso

è terminato l’ossigeno

ti guardo ma non posso, non ci posso stare

banalmente il tuo ricordo non so sopportare

fai una foto in cui sono venuto mosso

sono arrivato all’osso

è terminato l’ossigeno

è terminato l’ossigeno

è terminato l’ossigeno

ossigeno, ossigeno, ossigeno

E tu sai che per un’ora e per un pelo

ho dimenticato di esserci davvero

ora piove un’altra goccia di veleno

mi piacerebbe almeno

tenermi il mio segreto

ho paura di stare da solo

paura del buio, dei mostri

non è opportuno

ma sai stare da solo

ancora un po’

Non sei l’unica a guardarmi di nascosto

ma con te mi sto accorgendo e non mi sposto

fai una foto in cui sono venuto mosso

sono arrivato all’osso

è terminato l’ossigeno

ti guardo ma non posso, non ci posso stare

banalmente il tuo ricordo non so sopportare

fai una foto in cui sono venuto mosso

sono arrivato all’osso

è terminato l’ossigeno

è terminato l’ossigeno

è terminato l’ossigeno

è terminato l’ossigeno

è terminato l’ossigeno

è terminato l’ossigeno

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Foto di Carolina Zorzi