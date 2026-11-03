Welo pubblica venerdì 6 novembre MADRE, un singolo che porta la pizzica e i tamburi salentini dentro un suono urban per parlare di violenza sulle donne. Il brano esce per Island Records Italy / Universal Music Italia ed è anticipato da un trailer.

Il significato di MADRE di Welo

MADRE intreccia le sonorità urban contemporanee con i ritmi e le suggestioni della tradizione musicale salentina e richiama l’energia della pizzica e dei tamburi. Le radici territoriali diventano parte di un linguaggio musicale attuale.

Welo dichiara: “MADRE parla di una tematica che purtroppo conosciamo fin troppo bene, ma alla quale non dovremmo mai abituarci. Non volevo fare una canzone che raccontasse la violenza in maniera didascalica, volevo immaginare Maria, pensare a quanto è assurdo che una donna possa perdere la vita per mano di qualcuno che diceva di amarla.”

Nel brano il tamburo e il ballo richiamano le radici, la tradizione e l’identità salentina di Welo, e diventano un gesto di resistenza, un modo per reagire a un dolore troppo grande per essere accolto nel silenzio e nell’immobilità.

L’artista spiega il significato del ballo e del tamburo: “Nel pezzo ci sono il tamburo e il ballo, che mi porto dentro da sempre e che fanno parte delle mie radici, del mio Salento. Ma qui diventano anche un modo per reagire a qualcosa che fa troppo male per restare fermi.”

L’immagine che lo guida è quella di Maria: “Mi piaceva l’immagine di Maria che torna a ballare, non perché il dolore scompaia, ma perché non può essere l’unica cosa che resta di lei.”

Welo prosegue: “Quel tamburo vorrei che suonasse anche per chi non ha più voce, per tutte le donne che hanno il diritto di vivere, scegliere ed essere libere, senza dover avere paura. Una canzone non può cambiare le cose, ma so che certe storie non possono diventare soltanto un’altra notizia che dopo qualche giorno dimentichiamo.”

Il singolo arriva dopo Emigrato, il brano portato a Sanremo Giovani, la cui versione Emigrato (Italiano) è stata scelta da Carlo Conti come sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Poi sono arrivate le collaborazioni con Anna Tatangelo in Notte Poetica e con Alvaro Soler e Roy Paci in IL SOLE.

Credits del brano ▸ Artista · Welo

· Welo ▸ Titolo · MADRE

Testo di MADRE di Welo

Il testo sarà disponibile da venerdì 6 novembre, con l’uscita del brano.