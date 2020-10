Tommaso Paradiso regista: nei prossimi giorni via alle riprese del primo film

Il connubio tra musica e cinema è indissolubile fin dalla notte dei tempi. E’ già da un anno e mezzo che si vocifera dell’esordio dietro la macchina da presa di Tommaso Paradiso, ma ora pare che tutto sia pronto.

Inizieranno nei prossimi giorni le riprese della commedia romantica e malinconica che vedrà l’esordio del cantautore nei panni di regista.

“Sarà una commedia con dentro tanta musica.”

Questa la dichiarazione rilasciata nel maggio 2019 dal cantautore a Sky Tg 24, quando ancora era il frontman dei Thegiornalisti. Da allora molte situazioni si sono modificate, ma l’idea non si è raffreddata e a breve il set prenderà vita.

Tommaso Paradiso ha recentemente firmato la colonna sonora del film Netflix Sotto il Sole di Riccione, uscito poco prima dell’estate.

TOMMASO PARADISO REGISTA

L’annuncio è stato dato dal cantautore, ospite di Maurizio Costanzo nel programma di Rai Isoradio Strada Facendo.

“Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno. E’ una storia romantica a tratti malinconica e che a tratti fa uscire qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d’amore. Firmo per la prima volta sceneggiatura e regia.”

L’anchorman ha dato la benedizione al progetto.

“Secondo me la regia la farai molto bene, anche perché nella costruzione delle tue canzoni c’è una regia, non sono casuali, sono pensate.”

Non ci resta che attendere maggiori dettagli. Nel frattempo il singolo Ricordami, particolarmente criticato in occasione della pubblicazione, è il quarto più trasmesso dalle radio secondo la classifica Earone, dove per una settimana ha raggiunto anche il gradino più basso del podio.