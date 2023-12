Anteprima video: Tommaso Cesana con “Semaforo rosso” ci porta tra le nevi di Asiago

Anteprima video esclusiva del videoclip di “Semaforo rosso“, nuovo singolo del giovane Tommaso Cesana.

Il cantautore che il grande pubblico ha conosciuto per la sua partecipazione al pomeridiano di Amici 21 nel team di Lorella Cuccarini, ha iniziato a scrivere i suoi primi testi all’età di 12 anni.

A 14 anni, seguito da Massimo Guidi (manager di Fellow) nelle vesti di Vocal coach e Manager, inizia a produrre i primi arrangiamenti e, come tanti altri giovani artisti, passa dall’inglese all’italiano.

Le prime soddisfazioni arrivano con l’evento di Radio Company a Padova, live che lo vede esibirsi davanti a 70.000 persone. A seguire, nella scuola di Amici, pubblica gli inediti “Solo paura” e “Catene“, brani che entrano nelle Top Chart di Spotify e Apple Music.

Il primo brano ad uscire dopo l’esperienza nella scuola è “Dimenticarmi di te“, l’8 dicembre 2023 è stata invece la volta di “Semaforo rosso“, brano di cui vi presentiamo oggi in anteprima esclusiva il videoclip su All Music Italia.

“Semaforo rosso” è un brano che mischia un po’ di malinconia a sfumature di pop moderno, senza perdere però la sua essenza, ovvero quella di una storia d’amore complessa ma non troppo, che nonostante le difficoltà si lascia andare al sentimento.

Il progetto è fuori per la Label M&M-D&G Music.

Ecco come racconta il pezzo in esclusiva per il nostro sito Tommaso Cesana:

“Per il nuovo singolo ho deciso di uscire un po’ dalla mia confort zone e provare un testo più allegro e leggero, per riuscire a dare un po’ più di colore alla stagione invernale.“

Il videoclip di “Semaforo rosso” è diretto da Danielle Candosin per DCV Studio ed è stato girato nella stupenda cornice dell’altopiano di Asiago che, con le prime nevi d’inverno, contrasta il ritmo più movimentato della canzone e fa vedere che anche nel bianco della neve può esserci un po’ di colore.

Il video sarà online su YouTube dal 22 dicembre mentre da oggi è disponibile qui in anteprima esclusiva su All Music Italia. Ecco come ce lo racconta il regista:

“In questo video l’intero inverno diventa il palcoscenico di Tommaso, un’esplosione di ritmo tra neve e montagne, a dicembre un must assoluto!“

Ecco a seguire il videoclip ufficiale di “Semaforo rosso“.

Tommaso cesana semaforo rosso testo e audio

Però mi sembra strano stare senza di te

respiro la mia libertà ma piove a dirotto

il cielo è un po’ più nero come questo caffè

che lascio scivolare dentro al mio corpo spento

Sarà che da domani, da domani ti scordo

e solo una scommessa ma ti giuro che perdo

e un po’ ti penso, occuperai uno spazio nel mio cuore per sempre

Tu ti confondi con il mare all orizzonte ogni giorno

per solo un altro secondo

Ma lo sai

che questa notte ti ritrovo dentro casa assieme a tutti i miei guai

Anche se dici che mi odi mi urli contro so che vomito tutto

quell’odio che ho addosso e che da tempo nascondo

il tuo più che un cuore sembra un semaforo rosso

ma ti prometto che torno

Fermi allo stop ancora come se

con la tua Opel Guidi verso nuove mete finche c’è

benzina dentro di lei

Tu ti confondi con il mare all orizzonte ogni giorno

per solo un altro secondo

Ma lo sai

che questa notte ti ritrovo dentro casa assieme a tutti i miei guai

Anche se dici che mi odi mi urli contro so che vomito tutto

quell’odio che ho addosso e che da tempo nascondo

il tuo più che un cuore sembra un semaforo rosso

ma ti prometto che torno

Sai perché, tu che sei per me il Coraggio, paura, adrenalina pura

vivo solamente per te, perdonami se ti scrivo ancora passate le tre

Ma lo sai

che questa notte ti ritrovo dentro casa assieme a tutti i miei guai

Anche se dici che mi odi mi urli contro so che vomito tutto

quell’odio che ho addosso e che da

tempo nascondo, il tuo più che un cuore sembra un semaforo rosso

ma ti prometto che torno da te

Ma ti prometto che torno, da te