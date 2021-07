Tiziano Ferro in Crush con Romina Falconi. Per il cantautore “Magari vivi” è il pezzo dell’estate

Da qualche settimana Tiziano Ferro ha manifestato sui social una vera e propria ossessione, nel senso buono del termine, per il nuovo singolo di Romina Falconi… Magari vivi.

Uscita qualche settimana fa, e con il video in arrivo nei prossimi giorni, Magari vivi è la canzone per l’estate 2021 della cantautrice che ritorna così a due anni di distanza dall’anti tormentone registrato con Taffo, Magari muori, brano che attirò anche l’attenzione di Enrico Mentana.

Tiziano aveva già manifestato qualche anno fa ammirazione per la cantautrice più irriverente della musica italiana… il cantautore infatti condivise sui social il brano Vuoi l’amante (contenuto nell’album Biondologia) scrivendo “Romina Falconi sei geniale“.

Quella per Magari vivi, brano che porta anche la firma di un grande amico di Ferro, Roberto Casalino, è però una vera e propria ossessione musicale per Tiziano. Dal giorno di uscita infatti l’ha già condivisa tre volte sottolineando che, passano le settimane ma lui non riesce a smettere di cantarla.

L’ultima storia è comparsa un paio di giorni fa…

“Oh. Se la chiamano ossessione è per questo. Grazie Romina Falconi perché mi metti di buon umore. W le risate.“

Tra l’altro ieri Tiziano Ferro ha anche ricordato il suo esordio da produttore avvenuto nel 2008 con Giusy Ferreri:

“Non so perché ma oggi non smetto di pensare a quel periodo mentre registravamo il primo disco di Giusy Ferreri senza sapere che avrebbe venduto mezzo milione di copie. Era solo entusiasmo e voglia di fare la musica come ci piaceva. Che bei ricordi, grazie Giusy“

In seguito il cantautore di Latina avrebbe prodotto altre due artiste: Baby K e Alessandra Amoroso. Che a Tiziano stia tornando la voglia di produrre una donna italiana e che il suo prossimo obbiettivo sia proprio Romina Falconi?

Quel che è certo è che il connubio farebbe scintille. Del resto da Xverso a Raffaella è mia fino ad In bagno in aeroporto, Ferro ha dimostrato in passato di amare anche divertirsi con la musica oltre che scrivere grandi ballad.

Nel frattempo il cantautore è impegnato con la lavorazione di un album internazionale, quello di Imen Siar (vedi qui).