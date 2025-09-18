18 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
18 Settembre 2025

Timothy Cavicchini annuncia il nuovo album “Servirebbe un miracolo”

L'uscita del disco è anticipata dal singolo autobiografico “Riflettori”, già disponibile sulle piattaforme digitali

News di Fabio Gattone
Condividi su:

Timothy Cavicchini torna con un nuovo album d’inediti, dal titolo Servirebbe un miracolo. Il disco, in uscita il 31 ottobre 2025, è anticipato dal singolo autobiografico Riflettori, già disponibile sulle piattaforme digitali.

A proposito di Riflettori, il rocker veronese di origini mantovane racconta: “Quante persone ho visto passarmi davanti col proprio sogno, mostrandolo come un trofeo. Quando si accendono i riflettori, é davvero dura tenere i piedi per terra. Questo brano é dedicato a tutti coloro che che hanno imparato a camminare nel buio, che si sono visti sgretolare il terreno sotto ai piedi ma non si sono arresi”.

Il brano fa parte del nuovo disco d’inediti di Timothy Cavicchini, in uscita per Vrec Music Label / Audioglobe distribuzione. Servirebbe un miracolo conterrà anche gli altri singoli che l’artista ha pubblicato in questi ultimi anni. Il lavoro discografico, oltre che in digitale, sarà disponibile su CD e LP (qui il link per il pre-order).

Timothy Cavicchini annuncia il disco "Servirebbe un miracolo"

La tracklist dell’album è composta da 9 tracce:

01. Riflettori
02. Due come noi
03. Io preferisco mentire
04. Stabile
05. Vivo feat. Animha
06. MyDay
07. Guido
08. Mare d’amare
09. Senza far rumore (Live @ Castello di Brescia)

Servirebbe un miracolo è prodotto da Timotyh Cavicchini, Davide Tagliapietra e Niccolò Fragile.

Timothy Cavicchini live

Timothy Cavicchini ha annunciato i primi appuntamenti dal vivo per presentare il disco. Il 2 ottobre 2025, terrà uno showcase acustico in occasione del compleanno del Rock’n’Roll di Milano. La serata è ad ingresso libero; e chi parteciperà, potrà ascoltare in anteprima i brani di Servirebbe un miracolo.

Il 1° novembre 2025 si terrà il release party del disco all’Esoteric Proaudio Theatre di Villafranca (VR). Timothy, con la sua band, darà vita ad una grande festa visto anche la concomitanza con il suo compleanno. Ad aprire la serata, sarà Dave Bolo come opening act.

Timothy Cavicchini annuncia il disco "Servirebbe un miracolo"

Il rocker si esibirà poi il 14 novembreModena (Centrale 66); e il 15 novembre al CRC in provincia di Padova. Il calendario del tour di Timothy Cavicchini è in definizione.

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 2

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Loghi di Sony Music, Universal Music, Warner Music, Amici e X Factor usati da Caronte Music Group 3

Caronte Music Group, loghi di major e talent nei contenuti promozionali. L’inchiesta di All Music Italia
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 4

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 5

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 7

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Gianna Nannini e Fabrizio Giannini annunciano la nuova collaborazione di management 9

Fabrizio Giannini è il nuovo manager di Gianna Nannini
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.