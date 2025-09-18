Timothy Cavicchini annuncia il nuovo album “Servirebbe un miracolo”

Timothy Cavicchini torna con un nuovo album d’inediti, dal titolo Servirebbe un miracolo. Il disco, in uscita il 31 ottobre 2025, è anticipato dal singolo autobiografico Riflettori, già disponibile sulle piattaforme digitali.

A proposito di Riflettori, il rocker veronese di origini mantovane racconta: “Quante persone ho visto passarmi davanti col proprio sogno, mostrandolo come un trofeo. Quando si accendono i riflettori, é davvero dura tenere i piedi per terra. Questo brano é dedicato a tutti coloro che che hanno imparato a camminare nel buio, che si sono visti sgretolare il terreno sotto ai piedi ma non si sono arresi”.

Il brano fa parte del nuovo disco d’inediti di Timothy Cavicchini, in uscita per Vrec Music Label / Audioglobe distribuzione. Servirebbe un miracolo conterrà anche gli altri singoli che l’artista ha pubblicato in questi ultimi anni. Il lavoro discografico, oltre che in digitale, sarà disponibile su CD e LP (qui il link per il pre-order).

La tracklist dell’album è composta da 9 tracce:

01. Riflettori

02. Due come noi

03. Io preferisco mentire

04. Stabile

05. Vivo feat. Animha

06. MyDay

07. Guido

08. Mare d’amare

09. Senza far rumore (Live @ Castello di Brescia)

Servirebbe un miracolo è prodotto da Timotyh Cavicchini, Davide Tagliapietra e Niccolò Fragile.

Timothy Cavicchini live

Timothy Cavicchini ha annunciato i primi appuntamenti dal vivo per presentare il disco. Il 2 ottobre 2025, terrà uno showcase acustico in occasione del compleanno del Rock’n’Roll di Milano. La serata è ad ingresso libero; e chi parteciperà, potrà ascoltare in anteprima i brani di Servirebbe un miracolo.

Il 1° novembre 2025 si terrà il release party del disco all’Esoteric Proaudio Theatre di Villafranca (VR). Timothy, con la sua band, darà vita ad una grande festa visto anche la concomitanza con il suo compleanno. Ad aprire la serata, sarà Dave Bolo come opening act.

Il rocker si esibirà poi il 14 novembre a Modena (Centrale 66); e il 15 novembre al CRC in provincia di Padova. Il calendario del tour di Timothy Cavicchini è in definizione.