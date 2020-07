TimMusic Unplugged: tra i protagonisti di live esclusivi Giulia Molino e Nyv

Si scaldano i motori per TimMusic Unplugged, l’appuntamento organizzato dalla piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming.

TimMusic Unplugged si articola in 6 live con i protagonisti della musica italiana.

Nyv, Giulia Molino, Frah Quintale, Briga, Anna Tatangelo e Frankie Hi-Nrg saranno presenti con il loro repertorio musicale nei 6 eventi in diretta streaming sui profili social Facebook e Youtube di Timmusic.

Un nuovo appuntamento che TIM dedica alla sua community nel mese di luglio, come risposta alla sospensione della maggior parte dell’attività live quest’anno. Concerti esclusivi in cui gli artisti si metteranno in gioco in una sorta di intimo dialogo musicale con il pubblico.

Per l’estate 2020 TIM in collaborazione con Sony Music, ha lanciato anche Tim Party Talent, un nuovo web talent con una giuria d’eccezione. Obiettivo? Dare la possibilità ai clienti di mostrare il proprio talento da entertainer (ne abbiamo parlato Qui).

TIMMUSIC UNPLUGGED

6 appuntamenti con altrettanti artisti in grado di accontentare un’ampia fascia di pubblico.

Ecco il calendario:

6 luglio – Nyv

9 luglio – Giulia Molino

13 luglio – Frah Quintale

16 luglio – Briga

20 luglio – Anna Tatangelo

23 luglio – Frankie Hi-Nrg.