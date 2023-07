TIM Summer Hits: tutti gli ospiti della puntata del 30 luglio in onda su Rai 2 e Rai Radio 2

TIM Summer Hits cast della terza puntata registrata a Rimini, in piazzale Fellini, e in onda il 30 luglio su Rai 2.

Il nuovo appuntamento con lo show musicale dell’estate condotto da Andrea Delogu e Nek con la partecipazione de Gli Autogol andrà in onda in prima serata domenica 30 e, in contemporanea, potrà essere ascoltato anche su Rai Radio 2. Lo spettacolo sarà disponibile anche su RaiPlay.

TIM SUMMER HITS 30 luglio – CAST

Gli ospiti della puntata saranno:

Achille Lauro

Aiello

Arisa

Asteria

Benji e Finley

Chiello

Cmqmartina

Colla Zio

Coma_Cose

Elettra Lamborghini

Emma

Ex-Otago

Federico Rossi

Fulminacci

Galeffi

Giuse the Lizia

Il Tre

Junior Cally

Lo Stato Sociale e Mobrici

Ludwig

Neima Ezza

Rocco Hunt

Rovere

Seryo

Sethu

Santi Francesi

Shari

Tommy Dali e NDG

Valentina Parisse

Vegas Jones

Zero Assoluto

Appuntamento in TV, su Rai Radio 2 (il box sarà presieduto da LaMario) o, in contemporanea su RaiPlay.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.

Partner dell’evento: TIM – title sponsor, Suzuki – Auto, Carrefour e Canta Tu.

Foto: Pamela Rovaris

Qui il cast della puntata del 23 luglio.