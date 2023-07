TIM Summer Hits: tutti gli ospiti della puntata del 23 luglio in onda su Rai 2 e Rai Radio 2

TIM Summer Hits cast della seconda puntata registrata a Rimini, in piazzale Fellini, e in onda il 23 luglio su Rai 2.

Il nuovo appuntamento con lo show musicale dell’estate condotto da Andrea Delogu e Nek con la partecipazione de Gli Autogol andrà in onda in prima serata domenica 23 e, in contemporanea, potrà essere ascoltato anche su Rai Radio 2.

TIM SUMMER HITS 23 luglio – CAST

Gli ospiti della puntata saranno:

ACHILLE LAURO

ALEX BRITTI

ALFA

ANA MENA

ANGELINA MANGO

ANNALISA

ARISA

BLANCO

CLEMENTINO

DIODATO

ELETTRA LAMBORGHINI

EMIS KILLA

EMMA

FRED DE PALMA

MATTEO ROMANO E LUIGI STRANGIS

NINA ZILLI

OLLY

PAOLA & CHIARA

RENGA NEK

ROCCO HUNT

TANANAI

TOMMASO PARADISO

TONY EFFE

TREDICI PIETRO e LIL BUSSO

WAX

Appuntamento in TV, su Rai Radio 2 (il box sarà presieduto da LaMario) o, in contemporanea su RaiPlay. P

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.

Partner dell’evento: TIM – title sponsor, Suzuki – Auto, Carrefour e Canta Tu.

Foto: Pamela Rovaris