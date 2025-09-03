3 Settembre 2025
3 Settembre 2025

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini

Scopriamo quando e dove vedere i premi della musica italiana

TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta
I TIM Music Awards 2025 tornano all’Arena di Verona con due serate-evento già sold out con tanti artisti in scaletta. Due prime serata su Rai 1 pronte a celebrare i successi discografici e live dell’ultimo anno con i grandi nomi della musica italiana che si alterneranno sul palco per ricevere premi o presentare in anteprima nuovi singoli. Scopriamo come e dove vederli in tv e streaming.

TIM Music Awards 2025: quando e dove vederli

L’evento andrà in onda in diretta venerdì 12 e sabato 13 settembre in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:30, dallo straordinario scenario dell’Arena di Verona, già sold out da mesi. La regia televisiva porterà ancora una volta nelle case degli italiani uno spettacolo che unisce musica, celebrazione e intrattenimento.

A condurre la diciannovesima edizione ci saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada, coppia collaudata e amatissima che per la quattordicesima volta salirà insieme sul palco dell’Arena.

Come funziona e quali premi verranno consegnati

Nel corso delle due serate verranno premiati gli album che hanno conquistato le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino, e i singoli usciti tra settembre 2024 e settembre 2025 che hanno ottenuto dischi di Platino e Multiplatino. Riconoscimenti anche per i tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante), certificati da SIAE.

Non mancheranno poi i Premi Speciali, dedicati a quegli artisti e professionisti che hanno lasciato un segno indelebile nell’ultimo anno di musica e spettacolo.

Cliccate in basso su continua per scoprire gli artisti in scaletta ai Tim Music Awards 2025.

