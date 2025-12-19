TiBi torna a Rocca San Casciano con “Magica”, il singolo che racconta la provincia e le radici

TiBi torna con un nuovo singolo che mette al centro le radici, la provincia e quel legame complicato con i luoghi che ti formano e, allo stesso tempo, ti trattengono. Si intitola “Magica” ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Chi è TiBi

Tommaso Bertini, in arte TiBi, nasce e cresce a Rocca San Casciano, un piccolo paese sulle colline romagnole. Chitarrista e compositore, si avvicina alla musica fin da bambino grazie al padre, grande collezionista e commerciante di vinili, che gli trasmette l’amore per i classici della musica internazionale.

Il rapporto con la sua terra è centrale e complesso: appartenenza e desiderio di altrove convivono e diventano il nucleo della sua scrittura. È proprio nella musica che TiBi trova lo spazio più autentico per raccontarsi, trasformando ricordi, nostalgia e quotidianità in un linguaggio personale.

Il suo stile mette insieme mondi apparentemente distanti: la morbidezza della bossa nova, la schiettezza del rap e una forte impronta cantautorale. Da questo incastro nasce un suono riconoscibile, capace di raccontare la provincia senza filtri e senza cliché.

Nel settembre 2023 pubblica temperatura ambiente, primo singolo del progetto, che definisce chiaramente la direzione artistica intrapresa. A dicembre 2025 inaugura un nuovo percorso con Dumba Dischi, proprio con Magica.

tibi – “Magica”: tornare dove tutto è iniziato

“Tutte le volte che torno da te / Mi sento punto da capo”. Bastano questi due versi per entrare subito nel cuore del brano e capire la direzione scelta dall’artista romagnolo: un racconto personale, sincero, fatto di immagini quotidiane e di emozioni che non cercano effetti speciali.

“Magica” nasce dal rapporto profondo e ambivalente di TiBi con Rocca San Casciano, il paese in cui è cresciuto. Un luogo che torna costantemente nella memoria attraverso dettagli semplici ma potentissimi: le mattine fredde, il verde delle colline, il bus per andare a scuola, la routine della provincia.

Non c’è idealizzazione né rifiuto netto. C’è piuttosto quell’amore che si ribalta continuamente, tipico dei posti che ti costruiscono e allo stesso tempo ti mettono alla prova. Un sentimento che cambia forma, ma non perde mai autenticità.

La struttura del brano riflette questo viaggio interiore. La prima parte è più lenta e intima, quasi sospesa, e accompagna l’ascoltatore dentro i ricordi e il peso emotivo delle radici. Poi arriva il beat switch, che sposta il brano verso un mood R&B/Jersey più aperto e contemporaneo: è il presente, è il punto in cui TiBi racconta chi è oggi e dove sta provando a stare, proprio lì dove tutto è cominciato.

“Magica è dedicata ai miei amici e a tutte le persone che vivono in posti come il mio: realtà piccole, vere, piene di limiti ma anche di un senso profondo di appartenenza. È una canzone che parla di amore – verso un luogo, verso una persona, verso sé stessi – e di come questi sentimenti possano cambiare, crescere e ribaltarsi senza perdere autenticità”, racconta TiBi.

Il brano è stato scritto nel testo da TiBi mentre la musica è dell’artista stesso con Luca Jacoboni che lo ha anche prodotto.