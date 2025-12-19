19 Dicembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
News
Condividi su:
19 Dicembre 2025

TiBi torna a Rocca San Casciano con “Magica”, il singolo che racconta la provincia e le radici

News di Massimiliano Longo
Jacopo Bruno nella foto che accompagna l’uscita del singolo Magica di TiBi
Condividi su:

TiBi torna con un nuovo singolo che mette al centro le radici, la provincia e quel legame complicato con i luoghi che ti formano e, allo stesso tempo, ti trattengono. Si intitola “Magica” ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Chi è TiBi

Tommaso Bertini, in arte TiBi, nasce e cresce a Rocca San Casciano, un piccolo paese sulle colline romagnole. Chitarrista e compositore, si avvicina alla musica fin da bambino grazie al padre, grande collezionista e commerciante di vinili, che gli trasmette l’amore per i classici della musica internazionale.

Il rapporto con la sua terra è centrale e complesso: appartenenza e desiderio di altrove convivono e diventano il nucleo della sua scrittura. È proprio nella musica che TiBi trova lo spazio più autentico per raccontarsi, trasformando ricordi, nostalgia e quotidianità in un linguaggio personale.

Il suo stile mette insieme mondi apparentemente distanti: la morbidezza della bossa nova, la schiettezza del rap e una forte impronta cantautorale. Da questo incastro nasce un suono riconoscibile, capace di raccontare la provincia senza filtri e senza cliché.

Nel settembre 2023 pubblica temperatura ambiente, primo singolo del progetto, che definisce chiaramente la direzione artistica intrapresa. A dicembre 2025 inaugura un nuovo percorso con Dumba Dischi, proprio con Magica.

tibi – “Magica”: tornare dove tutto è iniziato

Tutte le volte che torno da te / Mi sento punto da capo”. Bastano questi due versi per entrare subito nel cuore del brano e capire la direzione scelta dall’artista romagnolo: un racconto personale, sincero, fatto di immagini quotidiane e di emozioni che non cercano effetti speciali.

“Magica” nasce dal rapporto profondo e ambivalente di TiBi con Rocca San Casciano, il paese in cui è cresciuto. Un luogo che torna costantemente nella memoria attraverso dettagli semplici ma potentissimi: le mattine fredde, il verde delle colline, il bus per andare a scuola, la routine della provincia.

Non c’è idealizzazione né rifiuto netto. C’è piuttosto quell’amore che si ribalta continuamente, tipico dei posti che ti costruiscono e allo stesso tempo ti mettono alla prova. Un sentimento che cambia forma, ma non perde mai autenticità.

La struttura del brano riflette questo viaggio interiore. La prima parte è più lenta e intima, quasi sospesa, e accompagna l’ascoltatore dentro i ricordi e il peso emotivo delle radici. Poi arriva il beat switch, che sposta il brano verso un mood R&B/Jersey più aperto e contemporaneo: è il presente, è il punto in cui TiBi racconta chi è oggi e dove sta provando a stare, proprio lì dove tutto è cominciato.

Magica è dedicata ai miei amici e a tutte le persone che vivono in posti come il mio: realtà piccole, vere, piene di limiti ma anche di un senso profondo di appartenenza. È una canzone che parla di amore – verso un luogo, verso una persona, verso sé stessi – e di come questi sentimenti possano cambiare, crescere e ribaltarsi senza perdere autenticità”, racconta TiBi.

Il brano è stato scritto nel testo da TiBi mentre la musica è dell’artista stesso con Luca Jacoboni che lo ha anche prodotto.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Bianca Atzei e MODÀ collaborano nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo 1

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con “Ti amo ma non posso dirlo”, il singolo a sorpresa che chiude il 2025
Mahmood firma la canzone Le cose non dette per il film di Gabriele Muccino 2

Mahmood firma “Le cose non dette”, la canzone originale del nuovo film di Gabriele Muccino (Trailer)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 4

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Pagelle nuovi singoli italiani 12 dicembre 2025 5

Pagelle nuovi singoli 12 dicembre: Luk3 e Jacopo Sol da Amici, una scarica di indie e... Mia Martini
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 19 dicembre: singoli più attesi settimana 51/2025 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 19 dicembre 2025
Senza Cri durante il monologo a Le Iene sull’identità non binaria e la musica 8

Senza Cri racconta la propria identità non binaria nel monologo a Le Iene
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 21 dicembre con giudice Arisa. 9

Amici 2025: le anticipazioni del 21 dicembre con giudice Arisa e ospite Jacopo Sol
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 10

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo

Cerca su A.M.I.