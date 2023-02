Thoé annuncia il suo nuovo singolo ‘Fiori Stanchi’: un racconto della sua generazione nella black music

Il giovane cantautore Thoé ha rilasciarto il nuovo singolo Fiori Stanchi (Island Records / Universal Music Italia) disponibile sulle principali piattaforme di streaming e in radio dal 24 febbraio.

Dopo il successo del suo primo singolo Futurama e l’essere stato scelto da Vevo tra i 20 artisti newcomer del 2023, Thoé ritorna con una produzione scura e ipnotica, che valorizza la sua vocalità.

Il singolo prosegue la sua ricerca verso sonorità e un’attitudine che si inseriscono nel solco della black music, da cui l’artista trae diversi elementi, miscelandoli e rileggendoli in una chiave inedita e contemporanea.

Fiori Stanchi rappresenta il racconto della generazione di Thoé, di coloro che hanno affrontato momenti difficili, caratterizzati da ansia e solitudine, e che hanno dovuto fronteggiare un vuoto indecifrabile. Il brano, che trae ispirazione dalla black music, parla di paura e dolore, ma anche di riflessione e di miglioramento personale.

“FIORI STANCHI parla della mia generazione, di chi come me si è trovato ad affrontare un momento difficile, in cui ansia e solitudine hanno creato prima un vuoto indecifrabile, poi hanno fatto riaffiorare ricordi ed episodi dolorosi, che in qualche modo tenevo nascosti. Questa paura e dolore mi hanno portato a riflettere molto, a lavorare su me stesso e migliorarmi, rivelando un lato forte del mio carattere, che non conoscevo ancora.”