L’11 dicembre è il giorno della pubblicazione del nuovo progetto discografico di Elodie. Uscirà, infatti, This Is Elodie X Christmas Ep che conterrà i brani dell’album uscito in occasione del Festival di Sanremo, ma anche 2 pezzi natalizi e 4 rivisitazioni.

Un totale di 6 tracce che sarà disponibile dal 4 dicembre in esclusiva su Ovs.it e dal 5 in una selezione di negozi OVS donando in cassa almeno 3 € a Save The Children.

L’annuncio arriva direttamente dai social di Elodie.

“Ho ancora una piccola sorpresa per voi: ho deciso di registrare nuovamente le hit che ci hanno accompagnato in questi due anni meravigliosi in una chiave più intima. Le troverete in ‘THIS IS ELODIE x CHRISTMAS EP’, disponibile dall’11 dicembre su tutte le piattaforme e in formato vinile rosso preordinabile da oggi su Amazon. Dal 4 dicembre invece potrete ricevere il cd in omaggio donando almeno 3€ a Save The Children Italia presso OVS.”

Questa la tracklist del progetto.

1 – Jingle Bells Rock

2 – I Saw Mommy Kissing Santa Claus

3 – Guarana (an intimate performance)

4 – Margarita (an intimate performance)

5 – Pensare Male (an intimate performance)

6 – Andromeda (an intimate performance)

THIS IS ELODIE X CHRISTMAS EP

L’uscita di This Is Elodie X Christmas Ep non è l’unica novità che riguarda l’artista romana.

Elodie nel 2020 ha raggiunto diversi obiettivi. Per prima cosa dopo alcuni tentativi a vuoto è riuscita a tornare sul palco dell’Ariston in occasione del Festival. Inoltre è risultata l’artista donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020.

Un risultato davvero importante per l’artista romana che all’inizio del 2020 ha pubblicato il fortunato album This Is Elodie e durante l’estate è stata protagonista con i brani Guaranà e Ciclone, ospite di Takagi e Ketra.

“Sono orgogliosa di essere la donna più ascoltata su Spotify Italia nel 2020. Lo devo a voi e a tutti gli artisti, produttori e autori che hanno collaborato con me.

Grazie”

Questo il messaggio postato sui social.

Elodie con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili, è l’unica presente nella Top200 Italia con tre brani, la sua Guaranà e i feat. Ciclone di Takagi e Ketra e Parli Parli di Carl Brave.

Il suo ultimo progetto discografico, This is Elodie, certificato disco d’oro, ad oggi ha superato i 360 milioni di stream complessivi ed è l’album di una donna più venduto del 2020 nel nostro Paese.

Tra le tracce presenti al suo interno ci sono le hit multiplatino Guaranà, ma anche la sanremese Andromeda, Margarita, Pensare Male e Nero Bali.

C’è molta attesa per il nuovo corso musicale di Elodie, che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe passare per il prossimo Festival di Sanremo (ne abbiamo parlato Qui).