Uscirà il 13 novembre il nuovo album di inediti di The Zen Circus L’ultima Casa Accogliente (Polydor / Universal), da ora disponibile per il preorder e presave.

L’album sarà pubblicato in versione CD e LP. Del formato vinile sarà realizzata anche una speciale edizione colorata a tiratura limitata con card autografata in esclusiva per Amazon.

L’ultima casa accogliente è stato anticipato dal singolo e dal video di Appesi alla Luna, brano che ha ricevuto da subito l’ottimo riscontro da parte di critica e pubblico ed è entrato direttamente nelle principali playlist digitali.

Il nuovo disco arriva a due anni di distanza dal precedente album di inediti Il fuoco in una stanza, e a un anno e mezzo dalla loro partecipazione al Festival di Sanremo con L’Amore è una Dittatura, brano che si è piazzato al 17° posto. In quell’occasione fu, poi, pubblicata la raccolta Vivi Si Muore 1999 – 2019.

Il 10 settembre 2019 è uscito per Mondadori Andate tutti affanculo, il primo romanzo anti-biografico della band scritto insieme all’autore Marco Amerighi.

Il volume nella settimana di uscita è entrato direttamente al 4º posto della classifica dei libri più venduti secondo IBS e all’8º posto delle classifiche della ‘Narrativa Italiana’ stilate da Tuttolibri e Robinson.

THE ZEN CIRCUS L’ULTIMA CASA ACCOGLIENTE

Questa la tracklist del progetto.

1 Catrame

2 Appesi alla luna

3 Come se provassi amore

4 Non

5 Bestia rara

6 Ciao sono io

7 Cattivo

8 2050

9 L’ultima casa accogliente

Unicamente tramite l’acquisto del CD dal sito di Mondadori Store, sarà possibile accedere ad evento esclusivo online e partecipare ad un meet and greet virtuale con la band.