The Yellow fuori con un disco positivo, Streets of Tokyo

The Yellow Until The Day è il singolo che ha anticipato di pochi giorni il secondo album della band, Streets Of Tokyo, uscito lo scorso 11 ottobre.

Il disco è fuori sia in digitale che in forma fisica per la La Lumaca Dischi e distribuito da Audioglobe.

In Until The Day, brano scritto da Gianluca “Foster” Damiani e Francesco Loiacono, il messaggio principale è un messaggio di positività e di ottimismo, di orgoglio e di speranza e non per niente la frase chiave del pezzo è: “everyone should be loved, everyone should be feel proud…” (tutti dovremmo essere amati, tutti dovremmo essere orgogliosi di ciò che siamo…).

A tale proposito è la stessa band che dichiara:

“C’è sempre la speranza e la positività, nonostante le difficoltà che ognuno di noi affronta nella vita, di trovare la giusta strada da percorrere.

E’ un monito al non sentirsi soli dinanzi alle avversità della vita. Ci sarà sempre qualcuno o qualcosa a renderti orgoglioso e fiducioso del futuro”.

Il disco Street Of Tokyo, scritto totalmente in inglese, racconta l’evoluzione dell’essere umano nelle varie fasi della propria esistenza: una fase in cui si cade; una fase in cui si lotta per rialzarsi e una fase di rinascita, in cui si acquisisce la consapevolezza di aver lottato per cambiare, per crescere, per migliorarsi.

Nelle dodici tracce dell’album si raccontano gli insiemi di questi percorsi, della consapevolezza dei limiti che la civiltà moderna ci impone e dei cambiamenti, in meglio o in peggio ma che creano in noi quel bagaglio evolutivo necessario per crescere e maturare.

I The Yellow nascono nel 2012 da un’idea di Gianluca Damiani (voce, chitarra acustica, piano) e Francesco Andrea Loiacono (chitarra elettrica e synt).

I due ragazzi, provenienti da culture musicali differenti decidono così di attingere ognuno dal proprio bagaglio e creare così un nuovo stile musicale.

Entrambi i ragazzi possono vantare diverse esperienze di spessore in quanto Gianluca Damiani vanta diverse aperture nei live di personaggi come Tiromancino, Erica Mou, Brunori sas, Fabrizio Moro, Irene Grandi ed Ermal Meta, mentre Francesco Andrea Loiacono può ricordare la presenza come chitarrista elettrico alle registrazioni dell’album Punto E Basta di Nabel, per il quale si occupa anche di suonare nel tour.

I The Yellow muovono i loro primi passi nel 2013 quando lanciano la campagna di crowdfunding Dressing Sziget che li porta ad esibirsi a numerosi festival come il Sziget Festival a Budapest ed i nazionali Gioia Rock Festival, Giovinazzo Festival e M.E.I. 2.0.

Sempre nel 2013 esce il loro primo album dal titolo LOL-a-bye prodotto dalla Otium Record.

Nel 2015 vengono premiati come artisti della settimana da MTV New Generation e nello stesso anno vengono nominati anche come seconda miglior band italiana da Martelive, mentre il 2016 li vede sdoganarsi ed esibirsi nell’est Europa come a Vienna, Praga, Varsavia e Bratislava.

Nel 2018 al duo si aggiunge Lele Diana, batterista anch’egli con un palmarés di tutto rispetto avendo, assieme al gruppo La Fame Di Camilla, condiviso il palco con artisti del calibro di Stereophonics, Cranberries, Aerosmith e partecipando ad un tour in oriente assieme ai Subsonica ed ai Negrita.



Foto di Cristina Schiraldi