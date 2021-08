The Voice Senior: probabile cambio in giuria. Fuori Al Bano e la figlia ma l'artista non ci sta...

In questa estate 2021 la televisione italiana è inondata da repliche di programmi di successo andati in onda nel corso dell’anno. Tra questi c’è anche The Voice Senior.

Il format The Voice non ha mai realmente preso piede in Italia a differenza del resto del mondo. Il programma ha ottenuto nelle sue quattro edizioni, andate in onda tutte sulla Rai, ascolti molto bassi e, soprattutto, non è riuscito a lanciare la carriera di nessun artista.

Il nome di cui più ci si ricorda infatti, ma più per una questione di attenzione mediatica che musicale, è quello di Sister Cristina.

La versione dedicata agli over, agli artisti con più di 60 anni, e guidata da Antonella Clerici, ha invece riscosso un grande successo in termini di ascolti televisivi. A vincerla è stato Erminio Sinni che di recente ha pubblicato un nuovo singolo (vedi qui), il secondo dalla fine del programma.

Anche per questo motivo è subito stata confermata dai vertici Rai una seconda edizione.

The Voice senior cambio in giuria

Nella prima edizione a guidare e giudicare i cantanti nelle vesti di coach sono stati Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè (che ha portato alla vittoria Sinni) e, su un’unica poltrona, Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi.

Per la seconda edizione, secondo forti rumors trapelati in rete, gli autori del programma avrebbe deciso per un cambiamento. Al Bano e Jasmine non sarebbero stati riconfermati e al loro posto dovrebbe arrivare Orietta Berti, artista che in questo momento sta vivendo una seconda giovinezza artistica grazie al successo del singolo Mille con Fedez e Achille Lauro, brano già certificato con tre dischi di platino.

Da quanto si apprende da Il Corriere della sera il cantante non avrebbe preso bene la notizia e, sopratutto, l’esclusione della figlia di cui sta appoggiando da diverso tempo anche la carriera da cantante. Ecco le parole del cantante di Cellino San Marco: