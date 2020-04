The Power of Love è il titolo del celebre brano dei Frankie Goes To Hollywood pubblicato nel 1984. Il pezzo, in cui si invoca il potere dell’amore, è stato inciso in una nuova versione realizzata con il coordinamento di Franco Nannucci di Music For Love, organizzazione che crea, produce e promuove musica ed eventi musicali finalizzati alla raccolta fondi, destinati a sostenere progetti umanitari ed educativi.

Si tratta di una campagna organizzata dalla Fondazione Cesvi Onlus per raccogliere fondi per l’Ospedale di Bergamo e gli anziani soli.

Hanno aderito all’iniziativa, ognuno da casa propria: Simona Bencini, Stefano De Donato, Francesco Cherubini, Andrea De Donato (voce, basso, batteria e tastiere dei Dirotta Su Cuba); Sebastiano Cherubini (basso), Mario Rosini (pianoforte e voce), Silvia Mezzanotte (voce), Mietta (voce), Sonny King (primo Rap), Pnucc (secondo Rap), Fabrizio Bosso (tromba), Giuseppe Mazzamuto (vibrafono). Montaggio video a cura di Andrea De Donato, produzione artistica, arrangiamento, mix e produzione a cura di Stefano De Donato.

“In questa situazione drammatica per così tante famiglie e pazienti ricoverati per il Covid 19 in Italia e nel mondo, ho voluto chiedere a tutti gli artisti che avevano già sposato la causa di Music4Love di fare un ulteriore gesto d’amore: mettere a disposizione la propria arte per un per un brano e un video che vogliono infondere speranza e dare la forza per lottare fino in fondo, per uscire da questo dramma epocale.”

Queste le parole di Franco Nannucci che prosegue:

“Abbiamo scelto questo brano perché non è solo musica, ma un inno d’amore e di energia positiva per superare questo periodo complicato e doloroso.”

THE POWER OF LOVE – LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Simona Bencini

“Ci sentiamo impotenti di fronte a quello che sta succedendo, è come una guerra in cui i medici e tutto il personale sanitario si trovano in prima linea. Come artisti ci siamo sentiti in dovere di fare l’unica cosa che sappiamo e possiamo fare: fare musica per dare conforto e speranza a chi sta soffrendo, a chi sta rischiando la propria vita, a chi ha perso un proprio caro, a chi ha perso il lavoro.”

Stefano De Donato

“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori. Mai come adesso il nostro mestiere può essere utile a chiunque ne voglia godere.”

Silvia Mezzanotte

“È un onore per me poter mettere la mia voce, insieme ad altri meravigliosi artisti al servizio di un progetto che possa contribuire ad aiutare la popolazione di Bergamo a rialzarsi. Queste sono le occasioni nelle quali il mio mestiere, attraverso la solidarietà, si mette il suo abito migliore.”

Mietta

“Per noi artisti non c’è modo migliore che mettere tutto il nostro cuore e la nostra professionalità nelle braccia di chi in questo momento sta lottando, senza sosta con tutte le sue forze a sconfiggere questa grande emergenza. La nostra voce potrà servire, riscaldare gli animi diventando un grande inno. Il potere è nell’amore. Felice anch’io di contribuire con questo progetto ad aiutare la popolazione di Bergamo.”

Fabrizio Bosso

“La forza aggregante della musica ha da sempre abbattuto ogni confine e ora più che mai, in questa tragedia che stravolge il mondo, diviene strumento di solidarietà, è per noi il mezzo per prenderci cura dell’altro, testimonianza d’amore.”

Mario Rosini

“Abbiamo cantato, suonato, come in un unico abbraccio. Si, perché la musica ci porta lì dove le nostre preghiere parlano di noi e c’è chi le ascolterà.”

Sonny King

“The Power Of Love è una collaborazione incredibile con alcuni dei migliori artisti e musicisti italiani. Per me è un vero onore far parte di questo progetto in questo momento che passerà alla storia e che, spero, potrà portare un po’ di gioia a tutti coloro che sono in difficoltà.”

LA RACCOLTA FONDI

Per partecipare alla raccolta fondi, ecco tutti i riferimenti:

www.cesvi.org/andratuttobene/

Oltre alla pagina online, è possibile fare donazioni anche tramite:

– bonifico sul conto corrente Cesvi EMERGENZE, iban IT92R0311111299000000000095

– numero verde 800 036 036 per donazioni telefoniche con Carta di Credito