I The Kolors, attualmente in tour, coinvolti in un incidente stradale con un camion contromano

The Kolors tour 2022 partito per la band capitanata da Stash che, giusto ieri, è stata coinvolta in un incidente stradale.

Il tour della band è partito lo scorso primo maggio da Nocera inferiore e proseguirà fino a settembre con tantissime date in calendario.

Nella giornata di ieri, 16 giugno 2022, la band è stata però coinvolta in un incidente stradale mentre si stava recando a Venafro, in provincia di Isernia, per il live.

A comunicarlo è stato lo stesso Stash attraverso i social rassicurando i fan sul fatto che nessuno della band si fosse fatto del male…

Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male.

The Kolors tour 2022

Qui a seguire il ricco calendario di live per l’estate 2022 dei The Kolors: