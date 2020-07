E’ uscito a sorpresa il nuovo singolo di tha Supreme 0ffline. Per l’occasione il producer che negli ultimi 12 mesi ha ottenuto risultati considerevoli con l’album 23 6451 e con i relativi singoli, è affiancato dalla star internazionale bbno$.

Per chiudere al meglio l’esperienza di 23 6451 e prima di buttarsi a capofitto in una nuova avventura musicale, la tracklist del fortunato album è arricchita da 0ffline. Una sorta di chiusura di un cerchio che ha portato all’attenzione anche del pubblico mainstream di un ragazzo che in poco tempo a soli 19 anni è passato dalle produzioni in cameretta alle vette delle classifiche italiane e non solo.

Grazie al singolo blun7 a swishland è riuscito anche a conquistare un inaspettato risultato nella classifica radio Earone, entrando nella Top 20. Un risultato più unico che raro per un brano con quelle caratteristiche.

Il brano, disponibile nelle piattaforme digitali, è uscito per Arista / Sony Music Italy.

THA SUPREME 0FFLINE FEAT. BBNO$

L’album d’esordio di tha Supreme ha ottenuto un importante record su Spotify. E’ il più ascoltato di sempre in Italia nella prima settimana con 59.533.687 stream (ne abbiamo parlato Qui).

Il rapper canadese bbno$, invece, con la sua hit Lalala in collaborazione con il producer Y2K si è fatto conoscere in tutto il mondo, conquistando chart dal Canada agli Usa, fino ad arrivare in Europa.

I due artisti hanno entrambi all’attivo oltre 1 miliardo di stream a testa. Un risultato considerevole in un’era in cui lo streaming misura il successo di un artista.