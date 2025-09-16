Fedez sui social con un testo tra satira e attualità: da EsseMagazine a Jannik Sinner

Fedez ha condiviso sui social un nuovo testo inedito, una sorta di freestyle in cui alterna riferimenti di attualità, politica, religione e costume. Il rapper, in questi giorni alle prese con gli ultimi preparativi per il suo show all’Unipol Forum di Assago previsto il 19 e 20 settembre, ha scelto un linguaggio diretto e senza filtri che in poche ore ha fatto discutere. Come ricordato nel comunicato ufficiale, i due concerti celebreranno i dieci anni dal primo live al Forum con un palco al centro e una scaletta che ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera. Di seguito riportiamo il testo integrale e, a seguire, un’analisi dei passaggi più significativi.

Pubblichiamo qui di seguito il resto condiviso da Fedez sui suoi profili social.

Il testo pubblicato da Fedez

Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo EsseMagazine

Quindi prima di iniziare una cosa importante… Vaffanculo ad EsseMagazine

Ieri uno femminista che combatte il Revenge Porn

Mi ha mandato un video di De Martino sull’iphone

La polizia postale non le farà una sega

Qui scatta l’arresto solo per una sega

Hanno fatto santo un 15enne

Il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie

Hanno sparato ad un antiabortista americano

OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA E’ ANCORA IN VATICANO!

Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein?

“Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei”

L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner

Purasangue italiano con l’accento di Adolf Hitler