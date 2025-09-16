16 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
16 Settembre 2025

Fedez sui social con un testo tra satira e attualità: da EsseMagazine a Jannik Sinner

Dal freestyle social ai riferimenti di cronaca e politica, Fedez mescola attualità e polemica a pochi giorni dal Forum di Assago.

News di Oriana Meo
Fedez – testo con riferimenti a EsseMagazine e Sinner
Condividi su:

Fedez ha condiviso sui social un nuovo testo inedito, una sorta di freestyle in cui alterna riferimenti di attualità, politica, religione e costume. Il rapper, in questi giorni alle prese con gli ultimi preparativi per il suo show all’Unipol Forum di Assago previsto il 19 e 20 settembre, ha scelto un linguaggio diretto e senza filtri che in poche ore ha fatto discutere. Come ricordato nel comunicato ufficiale, i due concerti celebreranno i dieci anni dal primo live al Forum con un palco al centro e una scaletta che ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera. Di seguito riportiamo il testo integrale e, a seguire, un’analisi dei passaggi più significativi.

Pubblichiamo qui di seguito il resto condiviso da Fedez sui suoi profili social.

Il testo pubblicato da Fedez

Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo EsseMagazine
Quindi prima di iniziare una cosa importante… Vaffanculo ad EsseMagazine

Ieri uno femminista che combatte il Revenge Porn
Mi ha mandato un video di De Martino sull’iphone
La polizia postale non le farà una sega
Qui scatta l’arresto solo per una sega

Hanno fatto santo un 15enne
Il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie

Hanno sparato ad un antiabortista americano
OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA E’ ANCORA IN VATICANO!

Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein?
“Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei”

L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner
Purasangue italiano con l’accento di Adolf Hitler

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 1

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
Loghi di Sony Music, Universal Music, Warner Music, Amici e X Factor usati da Caronte Music Group 3

Caronte Music Group, loghi di major e talent nei contenuti promozionali. L’inchiesta di All Music Italia
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 4

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Logo ufficiale TIM Music Awards 2025 Arena di Verona 5

TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 6

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Il Volo live nei palasport 2026 7

Ai TIM Music Awards Il Volo annuncia il ritorno live nei palasport italiani nel 2026
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Achille Lauro San Siro 2026 9

Dopo ore di attesa, arriva l'annuncio: nel 2026 Achille Lauro approderà per la 1° volta a San Siro
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 10

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier

Cerca su A.M.I.