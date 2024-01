Tedua da record: è il primo artista a raddoppiare una data agli I-Days con “Il Paradiso – Atto Finale”

Con ben sei mesi di anticipo, “Il Paradiso – Atto Finale” – data evento prodotta da Live Nation, in programma il 29 giugno 2024 – è già sold out e raddoppia domenica 30 giugno 2024 all’Ippodromo SNAI in occasione degli I-DAYS, facendo conquistare a Tedua un nuovo record. Si tratta infatti del primo artista della storia degli I-DAYS a raddoppiare una data.

Ma le sorprese non finiscono qui! Dopo aver polverizzato un totale di 80mila biglietti a Milano (tra la prima data all’Ippodromo SNAI e le 4 date al Mediolanum Forum de La Divina Commedia Tour) e aver annunciato la sua partecipazione come ospite alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che lo vedrà esibirsi durante la prima e l’ultima serata sul palco galleggiante della nave Costa Smeralda (ne abbiamo parlato qui), Tedua svelerà infatti nei prossimi mesi i nomi degli artisti con cui condividerà il palco degli I-DAYS di Milano.

TEDUA ESTATE 2024: dagli I-days ai più importanti festival

Sabato 29 giugno 2024 | Milano , Ippodromo SNAI @ I-Days – SOLD OUT

, Ippodromo SNAI @ I-Days – SOLD OUT Domenica 30 giugno 2024 | Milano , Ippodromo SNAI @ I-Days – NUOVA DATA

, Ippodromo SNAI @ I-Days – NUOVA DATA Mercoledì 3 luglio 2024 | Lucca @ Lucca Summer Festival

@ Lucca Summer Festival Sabato 6 luglio 2024 | Ferrara @ Ferrara Summer Festival

@ Ferrara Summer Festival Domenica 7 luglio 2024 | Alba (CN) @ Collisioni

@ Collisioni Venerdì 12 luglio 2024 | Servigliano (FM) @ No Sound Fest

@ No Sound Fest Sabato 13 luglio 2024 | Bassano del Grappa (VI) @ Ama Festival

@ Ama Festival Mercoledì 17 luglio 2024 | Alghero @ Alguer Summer Festival

@ Alguer Summer Festival Sabato 20 luglio 2024 | Paestum (SA) @ Planet Arena Dei Templi

@ Planet Arena Dei Templi Lunedì 22 luglio 2024 | Catania @ Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

@ Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest Mercoledì 24 luglio 2024 | Molfetta (BA) @ Banchina San Domenico

@ Banchina San Domenico Sabato 27 luglio 2024 | Roma @ Rock in Roma

I biglietti per la nuova data di Tedua all’Ippodromo SNAI saranno disponibili in prevendita esclusiva dedicata al Tedua Official Fanclub a partire dalle ore 11:00 di giovedì 11 gennaio. Per acquistarli in prevendita My Live Nation e I-DAYS bisognerà invece attendere le ore 11:00 di venerdì 12 gennaio. Infine, a partire dalle ore 11:00 di sabato 13 gennaio i biglietti saranno disponibili anche su www.livenation.it.

Tedua e Massimo Pericolo, in radio arriva “Straniero”

A partire da venerdì 12 gennaio in radio sarà possibile ascoltare “Straniero“, il nuovo singolo di Massimo Pericolo con Tedua, estratto dall’ultimo album del rapper “Le Cose Cambiano“.

Brano dalle sonorità hip-hop, “Straniero” è un racconto autobiografico e riflessivo dei due rapper, che ripercorrono le tappe della loro vita in giro per l’Italia.

E a questo proposito Massimo Pericolo racconta: “Straniero parla della mia vita, dell’infanzia e di tutte le case e i posti dove sono stato, che sono stati davvero troppi”.

Foto di copertina di Andrea Bianchera