TECA pubblica il nuovo singolo Luce mia si fa notte, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 novembre 2026, per SOVRUM / WEA con distribuzione di ADA Music Italy.

Il brano, scritto e prodotto da TECA e composto insieme a Gaxillic, anticipa un nuovo EP attualmente in lavorazione.

TECA, il significato di Luce mia si fa notte

Luce mia si fa notte affronta la consapevolezza della fine di una relazione d’amore che, nonostante il sentimento ancora presente, non può più proseguire. Attraverso l’immagine del buio che prende il posto della luce, la notte diventa la metafora di una separazione dolorosa, ma necessaria per poter lasciar andare l’altro.

Il singolo anticipa un nuovo EP che sarà incentrato sull’elaborazione del lutto e sulla gestione dell’assenza: la vulnerabilità diventa un punto di partenza verso una nuova rinascita personale.

L’anteprima live del singolo alla Santeria Toscana 31

TECA presenterà dal vivo il brano giovedì 12 novembre a Milano. L’artista si esibirà sul palco della Santeria Toscana 31 per l’evento Fuori Ovunque, con Luce mia si fa notte e altri brani inediti.

Chi è TECA

TECA, nome d’arte di Marco Delrio, è un giovane cantautore della scena pop romana. La sua musica unisce sonorità moderne a testi intimi e personali, con cui racconta relazioni, emozioni e fragilità.

Dopo aver pubblicato il 9 luglio 2026 il brano VICINO A ME insieme a Joao, l’artista torna il 13 novembre con Luce mia si fa notte.