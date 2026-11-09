Francesco Gabbani pubblica venerdì 13 novembre il nuovo singolo inedito Francesco Gabbani, un brano sulla riconciliazione con la natura, con il tempo e con sé stesso, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per BMG. Il brano, scritto e composto dallo stesso Gabbani, è già in pre-save.

Francesco Gabbani, il significato del nuovo singolo

Gabbani ha scelto di intitolare il brano con il proprio nome perché ciò che racconta gli è vicino in questo momento del suo percorso personale e artistico.

Il brano è una riflessione semplice e profonda sul rapporto tra l’uomo e la natura e sul bisogno di ritrovare sé stessi. Gabbani racconta l’importanza di imparare dai propri sbagli e di riscoprire la bellezza delle cose più semplici.

Attraverso immagini evocative, il brano racconta la possibilità di ricominciare anche quando sembra troppo tardi e usa simboli di speranza come un fiore che cresce sotto uno scalino.

Nel brano la natura è una presenza materna e un rifugio che accoglie e perdona senza chiedere nulla in cambio, se non di essere ascoltata. Da questo legame autentico con la terra nasce l’esigenza di rallentare, fare pace con le proprie fragilità e allontanarsi dal rumore della vita contemporanea per ritrovare l’essenziale.

Gabbani, con la sua sensibilità e la sua ironia, si racconta con sincerità. L’artista ridimensiona il proprio ruolo di fronte all’immensità dell’universo e ricorda quanto siamo piccoli e come, proprio in questa consapevolezza, si possa ritrovare il proprio posto nel mondo.

La copertina del singolo Francesco Gabbani

Francesco Gabbani per la copertina del singolo ha scelto un’opera creata interamente da lui: un suo autoritratto. Un pezzo unico che rende il progetto ancora più intimo e autentico e permette all’artista di raccontarsi anche con un linguaggio espressivo diverso dalla musica.

Occidentali’s Party

Francesco Gabbani nel 2027 tornerà dal vivo. L’artista festeggerà i dieci anni di Occidentali’s Karma con Occidentali’s Party, due concerti evento nei palazzetti: il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano.

Credits del brano ▸ Artista · Francesco Gabbani

· Francesco Gabbani ▸ Titolo · Francesco Gabbani

· Francesco Gabbani ▸ Autori · Testo: Francesco Gabbani · Musica: Francesco Gabbani

Testo di Francesco Gabbani

Il testo sarà disponibile da venerdì 13 novembre, con l’uscita del brano.

Foto di Chiara Mirelli