“Day Off”: Tancredi balla con i suoi fantasmi e trova la pace nei suoni elettronici

Tancredi annuncia il nuovo album DAY OFF, disponibile da venerdì 24 ottobre per Pulp Music/Warner Music Italy: dodici tracce tra elettronica, cassa dritta e strumenti suonati, con un concept che mette in pausa l’ansia performativa per tornare al nucleo della scrittura.
DAY OFF: il nuovo progetto di tancredi
A quattro anni dall’ultimo disco, Tancredi torna con un lavoro di crescita personale e consapevolezza. DAY OFF nasce dall’esigenza di “staccare” per riabbracciare passione e istinto creativo: 12 brani curati in ogni dettaglio, con le produzioni seguite in prima persona dall’artista.
L’immaginario grafico e sonoro del progetto vive in equilibrio tra presente e passato, club culture e suggestioni vintage. Atmosfere elettroniche e momenti suonati convivono con un filo conduttore chiaro: il legame di Tancredi con queste canzoni.
“Mi piaceva l’idea che l’ascoltatore potesse sentirsi parte di questo mondo malinconico e nostalgico, rappresentato dal club: un non-luogo dove il ballo diventa un’azione catartica, protetta da buio e luci strobo.”
Collaborazioni e crediti principali
Nel disco compaiono compagni di viaggio che ne hanno definito suono e scrittura: Giordano Colombo affianca la produzione dell’album (eccetto MALEDETTE SIGARETTE e ADDIO, scritte e prodotte da Tancredi). Presenze autoriali e produttive in brani come MALEDETTO AMORE (Frada), OSSA e BOILER ROOM (Nashley), STANDING OVATION (Adel Al Kassem, produzione GRND), PEGGIO DI COSÌ (Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi) e L’AMORE L’AMORE L’AMORE (con Luigi Visconti dei Fuera).
La title track, scritta con Nomercy Blake, vede See Maw alla produzione e composizione.
Questa la tracklist:
- MONDO NOSTALGICO
- CAMILLA
- MALEDETTO AMORE
- MALEDETTE SIGARETTE
- OSSA
- DAY OFF
- STANDING OVATION
- L’AMORE L’AMORE L’AMORE
- INFINITO
- BOILER ROOM
- PEGGIO DI COSÌ
- ADDIO
Presentazione live
Alla vigilia dell’uscita, giovedì 23 ottobre, Tancredi presenta DAY OFF all’Apollo Club di Milano nella cornice di Spaghetti Unplugged, con un set pensato ad hoc: parti suonate e anima digitale riarrangiate insieme a See Maw. (Informazioni biglietti disponibili su Dice.)