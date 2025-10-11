“Day Off”: Tancredi balla con i suoi fantasmi e trova la pace nei suoni elettronici

Tancredi annuncia il nuovo album DAY OFF, disponibile da venerdì 24 ottobre per Pulp Music/Warner Music Italy: dodici tracce tra elettronica, cassa dritta e strumenti suonati, con un concept che mette in pausa l’ansia performativa per tornare al nucleo della scrittura.

DAY OFF : il nuovo progetto di tancredi

A quattro anni dall’ultimo disco, Tancredi torna con un lavoro di crescita personale e consapevolezza. DAY OFF nasce dall’esigenza di “staccare” per riabbracciare passione e istinto creativo: 12 brani curati in ogni dettaglio, con le produzioni seguite in prima persona dall’artista.

L’immaginario grafico e sonoro del progetto vive in equilibrio tra presente e passato, club culture e suggestioni vintage. Atmosfere elettroniche e momenti suonati convivono con un filo conduttore chiaro: il legame di Tancredi con queste canzoni.

“Mi piaceva l’idea che l’ascoltatore potesse sentirsi parte di questo mondo malinconico e nostalgico, rappresentato dal club: un non-luogo dove il ballo diventa un’azione catartica, protetta da buio e luci strobo.”

Collaborazioni e crediti principali

Nel disco compaiono compagni di viaggio che ne hanno definito suono e scrittura: Giordano Colombo affianca la produzione dell’album (eccetto MALEDETTE SIGARETTE e ADDIO, scritte e prodotte da Tancredi). Presenze autoriali e produttive in brani come MALEDETTO AMORE (Frada), OSSA e BOILER ROOM (Nashley), STANDING OVATION (Adel Al Kassem, produzione GRND), PEGGIO DI COSÌ (Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi) e L’AMORE L’AMORE L’AMORE (con Luigi Visconti dei Fuera).

La title track, scritta con Nomercy Blake, vede See Maw alla produzione e composizione.

Questa la tracklist:

MONDO NOSTALGICO CAMILLA MALEDETTO AMORE MALEDETTE SIGARETTE OSSA DAY OFF STANDING OVATION L’AMORE L’AMORE L’AMORE INFINITO BOILER ROOM PEGGIO DI COSÌ ADDIO

Presentazione live

Alla vigilia dell’uscita, giovedì 23 ottobre, Tancredi presenta DAY OFF all’Apollo Club di Milano nella cornice di Spaghetti Unplugged, con un set pensato ad hoc: parti suonate e anima digitale riarrangiate insieme a See Maw. (Informazioni biglietti disponibili su Dice.)