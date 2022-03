Tananai fa doppio sold out a Milano e annuncia il tour estivo

Tananai tour estivo.

Tananai annuncia il tour estivo nei principali festival italiani e fa sold out a Milano anche per la seconda data.

Il tour, prodotto da Friends and Partners, inizierà il 13 maggio dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO), per poi proseguire a Milano e Roma (sold out entrambe le città).

Si continuerà poi durante l’estate quando Tananai poterà la sua musica sui palchi dei principali Festival, iniziando il 2 giugno a Livorno.

TANANAI LIVE 2022

Venerdì 13 maggio – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Lunedì 16 maggio – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio – Roma @ Atlantico Live – SOLD OUT

Venerdì 20 maggio – Firenze @ TuscanyHall

Lunedì 23 maggio – Milano @ Fabrique – SOLD OUT

tananai – CALENDARIO TOUR ESTIVO 2022

Giovedì 2 giugno – Livorno @ Straborgo

Venerdì 3 giugno – Cremona @ Tanta Robba Festival

Martedì 21 giugno – Bologna @ Oltre Festival

Venerdì 1° luglio – Genova @ Goa Boa Preview

Sabato 9 luglio – Caorle (VE) @ SuoniCaorle

Venerdì 15 luglio – L’aquila @ Pinewood Festival

Venerdì 22 luglio – Marina di Camerota (SA) @ Meeting del Mare XXVI edizione

Mercoledì 27 luglio – Igea Marina (RN) – OltreaMare – Beky Bay

Sabato 30 luglio – Alghero (SS) @ Abbabula Festival

Venerdì 19 agosto – Zafferana Etnea (CT) @ Sottoilvulcano Festival – Etnea in Scena

Giovedì 25 agosto – Empoli @ Beat Festival

Sabato 27 agosto – Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Festival

Sabato 3 settembre – Bergamo @ Piazzale degli Alpini

Foto di copertina: Leandro Emede

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI