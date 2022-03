Tananai: testo, significato e video di “Baby Goddamn”, il singolo balzato in vetta alle classifiche a un anno dalla sua pubblicazione

Tananai Baby Goddamn testo significato e audio del brano uscito il 26 marzo 2021.

A un mese dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con Sesso occasionale, Tananai non smette di ricevere belle sorprese e di riscattarsi con nuovi traguardi. Ultimo classificato alla kermesse, infatti, il cantautore milanese subito dopo è stato nominato il vincitore morale del Festival, complice lo spirito con cui ha preso la gara e il video in cui esulta di gioia alla notizia del 25° posto, postato sul suo profilo Instagram.

Sesso occasionale è prossima al disco d’oro e rimane stabile al 7° posto della Top10 settimanale del 3 marzo di Spotify. Il suo Tour previsto per maggio sta andando benissimo, un sold out dietro l’altro, ma la vera rivelazione si sta dimostrando una canzone uscita un anno fa, il 26 marzo 2021, Baby Goddamn.

La canzone ha scalato la Top10 di Spotify settimanale del 3 marzo di ben 14 posizioni e si è stabilita, con oltre 6 milioni di ascolti, al 6° posto, superando di una posizione il pezzo sanremese.

Ma Baby Goddamn non ha di certo intenzione di fermarsi. Dopo un solo giorno, è già al secondo posto nella classifica Top50 Italia di Spotify, con oltre 40 mila ascolti in più rispetto al giorno prima. Davanti a Baby Goddamn è rimasta solo Brividi di Mahmood e Blanco, ma Tananai ha quindi superato artisti fortissimi in termini di streaming come Irama e Sangiovanni.

tananai baby goddamn significato

Il brano è prodotto dallo stesso Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, e scritto insieme a Enrico Wolfgang Leon Cavion.

Baby Goddamn è nato durante il periodo delicato vissuto da tutti negli ultimi due anni. Tananai l’ha scritto per sfogarsi, per liberarsi di alcuni sentimenti e portare un po’ di allegria. Un brano che ha l’intento di essere corale, quasi un inno, e che segna una rottura rispetto alla precedente discografia dell’artista.

baby goddamn video

Il videoclip ufficiale è diretto da Olmo Parenti per A Thing By. Tananai è il protagonista del video nei panni del celebre Pinocchio, però in una versione modernizzata.

tananai baby goddamn testo

Baby, goddamn

Botti a capodanno

Ma non siamo a capodanno

Baby, goddamn

Stiamo al 50%

Immagina cosa facciamo al cento

Baby, goddamn

Guardami quando ti parlo

Ma non parlare se ballo

Baby, goddamn

Mamma, mirami sul palco

Tiro che sembro un cavallo

Baby, che fai?

Lascia solo che ti sciolga come fanno le boyband

Baby, che fai?

Ti regalerò una rosa, sole, cuore, amore e droga

Ma se mi guardi con quegli occhi che mi guardano nei miei

Sai che mi perdo, vado sotto

Vado down, down, down, down

Baby, godd–

Baby, goddamn

Baby, godd–

Baby, goddamn

Secco ‘sto prosecco

Guarda come b-balbetto

Baby, goddamn

Ho dormito un paio d’ore

C’ho la faccia di Briatore

Baby, goddamn

Porta le tue amiche

Dillo anche alle amiche delle amiche

Baby, goddamn

Sono rilassato

Calmo come un attentato

Baby, che fai?

Lascia solo che ti sciolga come fanno le boyband

Baby, che fai?

Ti regalerò una rosa, sole, cuore, amore e droga

Ma se mi guardi con quegli occhi che mi guardano nei miei

Sai che mi perdo, vado sotto

Vado down, down, down, down

Baby, godd-

Baby, goddamn

Baby, che fai?

Volevo che ti sciogliessi, ma non eri una boyband

Baby, lo sai?

Che se ti portavo rose, ti beccavi anche le spine

Ma non pensavi che portassi o che facessi solo guai

Beh, c’hai ragione

Vieni con me che li facciamo insieme

Baby, godd-